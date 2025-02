El FC Barcelona anuncia que abre un periodo de diálogo para reformular la Grada d'Animació

Desde el 26 de noviembre no hay Grada d'Animació en el alquilado estadio de Montjuïc. Coincidiendo con la visita del Brest en partido de la Champions, el FC Barcelona anunció el veto a los aficionados más ruidosos. Se obligaba a las cuatro peñas que integran el grupo a pagar 21.000 euros para costear varias multas por comportamientos antideportivos. No hubo acuerdo y no hubo reingreso al Lluis Companys. De hecho, el diálogo apenas existió desde entonces, cerrada en banda la directiva azulgrana.

Quiere la junta de Joan Laporta reformular el concepto, o cambiar sus componentes, del espacio de animación. No está claro a la vista del impreciso comunicado emitido esta tarde, en que se señala la apertura de "un proceso participativo con la finalidad de crear un espacio de animación permanente en el Camp Nou".

El texto del FC Barcelona indica que la voluntad del club es "abrir un proceso de diálogo con todos los actores que pueden tener interés en una grada de animación, desde socios y socias a jugadores y jugadoras, pasando por trabajadores del club y hasta expertos en gradas de animación".

En julio el club desea tener decidido el formato y en agosto/septiembre, sus componentes. Lo peculiar es que para poner en marcha la idea, el club planea externalizar todo el proceso en una empresa "con experiencia en animación, en mediación y en procesos de participación que promoverá el diálogo y el intercambio de ideas".

La Grada de Animación del Barça en Montjuïc. / Jordi Cotrina

Miembros actuales de la grada de animación aseguran a EL PERIÓDICO que desconocían que el club fuera a emitir el comunicado y que no saben si serán incluidos en dicho proceso participativo. "Esta nota lo que nos dice es que en realidad no estaban trabajando en cómo resolver este tema y que ni saben cómo hacerlo, de ahí este diálogo. Ya había empezado un clamor popular para reinstaurar al espacio de animación", explica Albert Yarza, de los Almogàvers, una peña con más de 30 años de existencia.

Más silencio

En el último partido en Montjuïc, ante el Rayo Vallecano, se exhibió una gran pancarta que las fuerzas de seguridad del club tardaron cuatro minutos en retirar. "Volem la Grada d'Animació", rezaba el texto. En todos los partidos recientes, con más o menos fuerza, se oía el mismo cántico. Quizá no muy extendidos, pero venían a recordar el bajón de decibelios en apoyo del equipo experimentado en el estadio desde el veto a los animadores oficiales. "Nos consta que los propios futbolistas desean nuestra vuelta", afirma Yarza.

La Grada d'Animació, creada durante la presidencia de Josep Maria Bartomeu, se ha venido quejando de que el club ha criminalizado a todo el colectivo por cánticos censurables y que no ha señalado a los infractores individualmente. También ha lamentado que el club no ha querido desglosar qué cánticos provocaron las 14 sanciones que les echan en cara. Y, sobre todo, han criticado la falta de voluntad de la directiva de dialogar, justo lo que se propone ahora.