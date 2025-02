Flick sitúa al Atlético al nivel del Barça y el Madrid: "Ha invertido mucho dinero"

Suave fue el túnel de collejas por el que pasó Hansi Flick el día que cumplía 60 años. Una edad simbólica, por redonda, en la víspera de un partido grande como la semifinal de la Copa del Rey ante el Atlético. Ninguno de los jugadores se cebó con el entrenador no fuera que tomara luego represalias al decidir la alineación.

Con casi todos los jugadores sanos, Flick tiene un problema para elegir, aunque hay posiciones fijas. La de Lamine Yamal es una de ellas. No se entrenó con el grupo por la herida que le produjeron en Las Palmas, pero confía en alinearle. En esa acción el árbitro no señaló falta.

Proteger a los jugadores

"No creo que haya que proteger a un jugador en concreto, sino a todos, y también está el VAR para ver si una entrada es más grave que una amarilla", opinó el técnico, que pedía más rigor para sancionar las faltas bruscas. "Si un defensa ya ha visto una amarilla, en la próxima entrada no será tan duro", sostuvo.

Diego Pablo Simeone, en la rueda de prensa preceptiva de la semifinal de la Copa del Rey. / / EFE

La visita del Atlético marca el inicio de una fase intensa del calendario. No mira más allá el técnico del primer compromiso frente al cuadro de Diego Simeone, al que situó al mismo nivel que el Barça y el Madrid. "Ha invertido mucho dinero", recordó Flick de los millonarios fichajes que ha realizado: 184 millones repartidos en cuatro jugadores, que son Julián Álvarez (75 millones), Conor Gallagher (42), Robin Le Normand (35) y Alexander Sorloth (32).

"Tiene la mejor defensa y un ataque increíble", destacó Flick del equipo menos goleado del campeonato. El técnico cree en el triunfo azulgrana porque ya lo mereció en el duelo de ida. El Atlético marcó el 1-2 en un contraataque en el minuto 96.

La cifra de los 60

Poco atrevimiento hubo con el técnico de mayor edad que ha ingresado en el club para dirigir el primer equipo desde Sir Bobby Robson, fichado por Josep Lluís Núñez en 1996 cuando ya tenía 63 años. Los 59 de Flick en junio superan los 53 de Ernesto Valverde (2017) y los 51 de Tata Martino (2013).

"Tengo un año más que ayer, no es gran cosa, aunque si miras la cifra sí, es diferente", comentó el técnico, "muy feliz" y "muy contento de tener salud y una familia maravillosa y estar en un club también maravilloso". "Lo que más me gusta de aquí es que somos uno, no solo jugadores, sino que el staff también. Somos casi una familia y para mí es casi lo más importante", aseguró.

Las sorpresas de Tebas

A Flick le llovieron las felicitaciones del FC Barcelona y el Bayern de Múnich, al frente de numerosos clubs y de centenares de aficionados. Incluso de LaLiga, cuyo presidente, Javier Tebas, dijo que Dani Olmo "no debería acabar la Liga con el Barça" por la irregularidad de su inscripción. El dirigente opina que el club de Joan Laporta usa triquiñuelas en forma de nuevos contratos de patrocinio para conseguir el 'fair play' que necesita para pagar la ficha.

No quiso Flick responder directamente a Tebas, aunque sí expresó que "me sorprenden algunas cosas que pasan aquí en relación con el Barça". Una de esas cosas son la poca sensibilidad con el club y en la confección del calendario para cuidar los intereses de los equipos y de los futbolistas. Un ejemplo se ve en Portugal, donde se suspendió el partido del Benfica previo a la visita del Barça para que el equipo tuviera más descanso para preparar el duelo del miércoles 5 de marzo. El Barça jugará el domingo ante la Real Sociedad.