Ancelotti: "Nuestros delanteros han cambiado el chip en defensa desde el partido con el Atlético"

Carlo Ancelotti compareció en rueda de prensa para analizar la previa del encuentro del Real Madrid ante el Betis que jugarán este sábado en el Benito Villamarín (18:30). "Llegamos con una buena dinámica, como el Betis. Es un equipo bien organizado, buena calidad y será muy complicado porque hay mucho en juego para los dos. Soy optimista porque la dinámica es buena y lo estamos haciendo bien en los últimos partidos rotando y metiendo piernas frescas. Pero el rival tiene calidad y lucha y compite muy bien. Mañana voy a meter el mejor equipo porque son tres puntos vitales por la pelea por la Liga", apuntó el entrenador blanco.

Sin Ceballos ni Valverde a Sevilla

Carletto confirmó que "Valverde no está lesionado ni tiene un descanso programado. Sufre una pequeña molestia y no va a estar disponible mañana, pero sí para el próximo partido". A este respecto, también se le preguntó por la baja de Ceballos y si Modric puede ser su sustituto natural, como todo apunta: "Alguien olvida que Camavinga jugó al final de Champions con Kroos en esa posición. Está perfectamente listo para jugar, igual que Modric, Valverde o Tchoumameni. Ceballos estaba aportando mucho al equipo por calidad, compromiso, pero lo supliremos". Preguntado si Modric puede aguantar a sus 39 años dos partidos seguidos, el italiano hizo la siguiente reflexión: "Tengo que ser un poco polite. Luka Modric puede jugar, es uno de los pocos jugadores que no ha tenido lesiones en toda la temporada. Está muy bien de condición física y no veo por qué no puede jugar dos partidos seguidos. Los datos dicen que está bien preparado".

El técnico también se refirió a Asencio, tras ser sustituido en Anoeta después de los gritos que recibió de '¡Asencio, muérete!. "Asencio estaba afectado y es bastante normal. Han pasado los días y está recuperado. Ha pasado algo que no tenía que pasar y aplicaron bien el protocolo. Lo meto en el once cuando queremos no me planteo si ponerlo o no por los insultos. Es un jugador que puede ser central, pero que también tiene calidad para jugar en el lateral derecho. Y si está por delante Rodrygo no necesitamos un lateral que empuje mucho. Su calidad defensiva es importante".

Ancelotti advirtió sobre la baja de Bellingham, que "me parece una injusticia lo de Jude. De Antony no quiero hablar porque no me toca a mí". Confirmó que "Mbappé está bien y está con ganas de jugar", y explicó que "no creo vayamos a ver a Vinicius jugar de mediocentro, pero está ayudando mucho. Ha cambiado mucho el equipo porque los delanteros ayudan en el trabajo defensivo. El equipo es más sólido. Hemos hablado de esto muchas veces y todos estaban de acuerdo, pero han cambiado el chip de manera evidente desde el partido contra el Atlético".