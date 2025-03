Lakovic: Queremos cambiar la dinámica en liga y dar un paso adelante en la clasificación

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, ha asegurado que afrontan el duelo de este sábado contra el Baxi Manresa como "el partido de la temporada" y con el objetivo de "cambiar la dinámica en Liga Endesa con una victoria y dar un paso adelante en la clasificación".

En rueda de prensa, Lakovic ha hecho un llamamiento a la afición para que sea "consciente" de la importancia del partido ante Manresa, "esencial para pensar en el play-off", y para que aporte su "apoyo extra" llenando las gradas del Gran Canaria Arena pese a la coincidencia del partido con la Gran Cabalgata del Carnaval.

"La Cabalgata se hace mañana aquí en el Arena", ha defendido.

El preparador esloveno ha señalado que el equipo llega con "un chute de adrenalina" que esperan transformar en "un chute de confianza" tras la victoria en Belgrado ante el Hapoel Jerusalem (89-92) y la clasificación a semifinales de la Eurocopa, la segunda en tres años, donde espera en una eliminatoria de tres partidos el Bahçeşehir Koleji turco.

"El equipo ha jugado bien, ha sobrepasado momentos difíciles en un partido a vida o muerte. Debemos apoyarnos en esa confianza mañana y tener mucha intensidad y esfuerzo para sacar la victoria", ha analizado.

Sobre el rival, Lakovic ha dicho que Manresa es un equipo que tiene un estilo de jugar rápido, con muchas posesiones y una defensa "muy agresiva", por lo que es capaz de provocar muchas pérdidas y virar los encuentros hacia "un ritmo alto de partido".

La clave, ha proseguido, será "estar preparados" para defender los primeros ocho segundos de posesión de Manresa, estar listos para jugar el uno contra uno y ser capaces de controlar su juego rápido y rebotear bien en defensa para controlar el ritmo de partido ante un equipo que "ya no es revelación" tras "un temporadón" que les ha situado en la órbita de los 'play-off' desde la primera jornada de Liga Endesa.

Acerca de la lucha por las eliminatorias por el título, Lakovic ha abundado que este año apunta al "play-off más caro" en un calendario apretado donde "siempre pasan cosas y pierden favoritos", por lo que ha apelado a no pensar en ello y "poner el foco y la energía solamente en el partido de mañana" para estar "al 120 por ciento" y mantenerse en la lucha por la postemporada.

Para este partido, sigue entre algodones el escolta estadounidense Caleb Homesley, estrella en la eliminatoria de cuartos de final de Eurocopa (21 puntos y tres asistencias), quien será evaluado hasta último momento, pero con el que Lakovic es "positivo" de cara a contar con el '5' en el partido.

Tras la clasificación a semifinales, donde coincidirán tres equipos del grupo A de la Eurocopa (grupo del Gran Canaria), el calendario de marzo seguirá enrevesándose para el Dreamland Gran Canaria, que tendrá que viajar a Turquía y disputará dos partidos entre semana además de los dos encuentros ligueros el fin de semana previo y posterior.

"El calendario no importa mucho, sino lo que tú puedes hacer en un momento dado. Ya me he olvidado de la ilusión de que la ACB nos entienda y nos apoye con el calendario. No veo mucha capacidad de cambiar para mejorar. Todos sabemos que no vamos a cambiar el partido de Girona, mientras que en la liga turca, han cambiado el partido de Bahçeşehir para el viernes. Jugaremos el sábado y viajaremos el domingo", ha afeado.

Preguntado por su renovación, Lakovic ha afirmado que "ha habido conversaciones", pero no se ha definido nada firme pese a que "el interés y la ilusión existe por los dos lados", aunque ahora mismo lo considera "lo menos importante", ya que "ahora solo importa el equipo y el partido de mañana".