Al Real Madrid le basta con Mbappé y Courtois para asaltar el liderato de Liga antes del Atlético-Barça

Cuando hablamos de fútbol, todo debe ser mucho más sencillo si en tus filas cuentas con Kylian Mbappé y Thibaut Courtois. Al fin y al cabo, en un deporte en el que, simplificando al máximo, todo se basa en marcar más goles que el rival, contar con el mejor delantero y el mejor portero del mundo es más que una ventaja. Y así quedó patente este sábado en el estadio de La Cerámica, donde apenas 66 horas después del dramático pase a octavos de final de la Champions, el Real Madrid cimentó en una nueva actuación estelar de sus dos tótems el asalto al liderato de LaLiga, a la espera de lo que ocurra mañana en el Barça-Atlético.

Devolvió Ancelotti a Valverde al centro del campo, dando entrada a Lucas en el lateral derecho. Junto a él partió Tchoaumení, que regresó al centro de la defensa para dar descanso a Rudiger. Y sobre todo, por encima de cualquier otro cambio, descansó un Vinicius que no había entrenado este viernes, y sobre el que el run run empieza a ser cada vez más notorio. Y al que la actuación coral del ataque blanco, con Brahím enganchando y Mbappé y Rodrygo con libertad arriba, le empezó a retratar.

Sin él, casualidad o causalidad, el Madrid firmó una de las mejores primeras partes del año. Y eso que, otra vez, salió absolutamente desconectado al terreno de juego. Le interesaba a priori a los blancos que no fuera un partido intenso y roto de primeras, a ida y vuelta como los que paradójicamente le suele gustar jugar, pero pasó todo lo contrario, con un Villarreal concienciado y sabedor de que su fuerza hoy estaba en el desequilibrio físico.

Resumen, goles y highlights del Villarreal 1-2 Real Madrid de la jornada 28 de LaLiga EA Sports

Mbappé al rescate

Algo que se notó desde que rodó el balón, cuando aún no había tenido tiempo el Madrid ni de cansarse. En apenas cinco minutos Ayoze ya había hecho trabajar en dos ocasiones a un Courtois que seguía en la misma línea del pasado miércoles ante el Atlético. Pero que nada pudo hacer cuando a la salida de un córner en el que el Madrid desertó de defender recibió un remate a quemarropa de Juan Foyth, encontrando un premio que por más que fuera tempranero, también fue merecido.

Como ya pasó el miércoles, el Madrid se vio a las primeras de cambio por detrás en el marcador. Y esta vez, al contrario de lo ocurrido entonces, pareció venirle hasta bien para activarse y comparecer por fin en el partido. Tanto fue así que apenas necesitó diez minutos para resetear el partido a través de Mbappé. Combinó el francés con Brahím dentro del área y el mediapunta marroquí chocó con un Diego Conde que aguantó firme a su intento de picada. Pero dejó el balón muerto en el área y ahí apareció el nueve blanco, atentísimo, para remachar a placer y poner las tablas con su 19º gol de la temporada.

No había descanso en un choque que era frenético, en el que Courtois seguía parando, y en el que Mbappé seguía afilado. Tanto que apenas ocho minutos después de empatar, y dos paradas del belga de por medio, puso por delante al Madrid con un remate sutil tras un pase atrás de Lucas. Dos zarpazos aislados, dos disparos de Mbappé, y una ventaja que incluso pintaba a inesperada para el Madrid a esas alturas del partido tras el mal arranque.

Kylian Mbappé celebra con sus compañeros. / EFE

Resistencia tras el sofocón de la Champions

Es lo que tiene contar con un delantero de ese calibre, capaz de lidiar con éxito frente al cansancio. Sin Vinicius al lado, Mbappé flotaba con libertad, se asociaba con Rodrygo y a pesar de los 120 minutos de hace tres días parecía más fresco que nunca. Y que pareció contagiar al resto de sus compañeros de ese dinamismo, llevando al Madrid a atravesar un tramo de partido en el que encerró al Villarreal en su campo en busca del tercero.

Aunque eso sí, exponiéndose y dejando espacios al Villarreal, que seguía llegando con facilidad al área blanca. Y siendo sostenido de nuevo por un Courtois inmenso, que se acrecentó para sacarle una mano prodigiosa a Pepé cuando Gil Manzano estaba a punto de decretar el final de la primera mitad.

Llegando al área rival acabo el primer tramo el Villarreal, y de la misma manera arrancó el segundo tiempo. Sacó Marcelino a Barry, más madera arriba, y empezó a conectar con él un Álex Baena que tiene un guante a la hora de buscar con sus centros al gigantón francés. También a Foyth, que estuvo a punto de repetir en una jugada calcada a la de la primera mitad tras un saque de esquina del almeriense, que si no era centrando también lo intentaba chutando.

Probó con un trallaza desde el pico del área que, cómo no, sacó Courtois con otro manotazo providencial. Llegadas y más llegadas que llevaron a Ancelotti a mover el árbol, dando entrada ahora sí a Vinicius, Modric y a Rudiger, en lugar de Brahím, Rodrygo y Asencio. El plan estaba claro: reparto de cargas, y a pertrecharse atrás para salir a la contra, mientras que Marcelino tiraba de un Yéremy Pino que fue sorprendentemente suplente.

Pedía "paciencia" Ancelotti a los suyos, sobre todo a un Modric que templó el partido y entró con la clara misión de que su equipo no se partiera. No lo consiguió mucho, pero el Villarreal no acertó en el tramo final y permitió respirar a un Madrid que solventó el reto de una visita a un campo difícil sin apenas descanso y ahora podrá ver con satisfacción lo que ocurra este domingo en el Metropolitano, en un duelo en el que ya, pase lo que pase, saldrá ganador tras su victoria en la Cerámica