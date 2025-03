Asencio reconquista la selección para el Real Madrid en plena 'dictadura' del Barcelona

El pasado 5 de octubre Dani Carvajal, capitán de la selección española, se lesionó de gravedad en la rodilla. Una rotura del ligamento cruzado anterior, del ligamento colateral externo y del tendón poplíteo de su pierna derecha le condenaba a perderse el resto de temporada, lo que dejaba al Real Madrid sin representación en la selección española de fútbol. El lateral era el único jugador del club de Chamartín que restaba en el grupo de Luis de la Fuente después de que Joselu y Nacho se marchasen al Golfo Pérsico a terminar sus carreras futbolísticas tras proclamarse campeones de la Eurocopa en Alemania. El Real Madrid había estado representado por los tres canteranos blancos el pasado 14 de julio al conquistar la Eurocopa con España en Berlín tras la victoria ante la Inglaterra de Jude Bellingham.

Desde la lesión de Carvajal, el Real Madrid se quedó sin representación en la selección. Circunstancia que chirriaba porque la absoluta siempre ha estado copada por jugadores del Madrid y del Barça. Pero la configuración actual de la plantilla que dirige Carlo Ancelotti ha provocado esta situación, ya que su once titular está formado por una mayoría de jugadores extranjeros, salvo la excepción de Carvajal, sustituido por Lucas Vázquez. En la plantilla blanca solo había cinco españoles: Carvajal, Lucas, Ceballos, Vallejo y Fran García, lo que complicaba a Luis de la Fuente las opciones de contar con alguno de ellos.

Dani Ceballos apuntaba a entrar en la lista del de Haro, quien siempre ha contado con el centrocampista sevillano en las selecciones inferiores. Pero la lesión del madridista, que estará dos meses fuera, ha frustrado ese regreso de Ceballos. Sin embargo, el Real Madrid se ha encontrado con la irrupción de un jugador que no estaba en la plantilla en el inicio de la temporada: Raúl Asencio. El central canario de 22 años ha aprovechado la oportunidad que le han brindado las lesiones de larga de duración de Carvajal, Militao o Alaba para hacerse con un puesto en el eje de la zaga junto al alemán Antonio Rudiger. Una aparición inesperada que ha apuntalado la defensa de Ancelotti, quien ha terminado por convertirle en un fijo en su defensa.

En 125 días, del Castilla a la selección

El 2 de noviembre Ancelotti se encontró con la enfermería repleta. Tchouameni sufría un esguince de tobillo, Alaba y Militao no estaban disponibles por sus lesiones de larga duración y Rudiger necesitaba una pareja de baile para medirse a Osasuna. Carletto apostó por el canterano y el resultado fue inmejorable: dos a cero, con una asistencia de Asencio a Mbappé desde su campo. Han pasado cuatro meses y Raúl se ha graduado con nota en los contextos más complicados que podía imaginar: Liverpool, Manchester, derbis en Champions... Nadie duda en el vestuario del Real Madrid que han encontrado un central para muchos años, sensación que se ha trasladado a Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde el seleccionador Luis de la Fuente se rendía al canario: “Está haciendo una gran temporada. El caso de Raúl es un caso de un jugador que acelera procesos. Celebramos que sea un jugador más que se sume a esta causa, a esta familia”. Asencio suma 2011 minutos con el Real Madrid en 29 partidos, que se reparten en 15 encuentros en Liga, 8 en Champions, 4 en Copa y 2 en Supercopa. Coincidirá con cinco futbolistas del Barça en la citación (Cubarsí, Pedri, Dani Olmo, Lamine y Ferran), que iban a ser dos más hasta sus lesiones: Iñigo Martínez y Casadó.

En los pasados Juegos Olímpicos de París, en los que se ganó la medalla de oro, no había ningún futbolista del Real Madrid. El Barça fue el equipo más representado en la lista olímpica donde aparecieron futbolistas que coincidirán con Asencio esta semana en Las Rozas como Pau Cubarsí, Álex Baena o Samu Omorodion. Mirando más atrás, el 9 de septiembre de 2015 Vicente Del Bosque, entonces seleccionador y anteriormente inquilino del banquillo del Bernabéu, hizo historia con España al alinear un once sin jugadores del Real Madrid, récord que conservaba Javier Clemente. Hacía 21 años y 204 partidos oficiales que España no presentaba un equipo titular sin jugadores blancos. Fue ante Luxemburgo y el seleccionador alineó un equipo formado por Casillas (Oporto); Juanfran (Atlético), Piqué (Barcelona), Bartra (Barcelona), Jordi Alba (Barcelona); Busquets (Barcelona), Cazorla (Arsenal), Cesc (Chelsea), Silva (City), Pedro (City); y Morata (Juventus). Había dos jugadores formados en la cantera madridista (Casillas y Morata), pero en ese momento ninguno estaba en la plantilla que entrenaba por entonces Rafa Benítez. Se habían lesionado Carvajal y Ramos, incluidos en la convocatoria inicial de Del Bosque, y Nacho e Isco comenzaron el partido en el banquillo en el Nuevo Las Gaunas de Logroño.

Eurocopa y JJOO, sin madridistas

Después de Del Bosque tocó esperar 41 partidos para que se repitiese la ausencia de madridistas. Fue el 28 de marzo de 2021 y Sergio Ramos, único madridista convocado, no disputó un solo minuto con la selección en el Dinamo Arena de Tiflis ante Georgia. En el período entre ambos partidos, sin embargo, sí hubo seis amistosos sin presencia de madridistas. El último el 7 de octubre de 2020 contra Portugal en el José Alvalade de Lisboa, donde Luis Enrique arrancó con Kepa; Sergi Roberto, Diego Llorente, Eric García, Reguilón; Canales, Busquets, Ceballos (cedido por el Madrid en el Arsenal); Rodrigo, Gerard Moreno y Dani Olmo. Ramos, en el banquillo, jugó los últimos ocho minutos. La consecución de la 'Undécima' Copa de Europa y la 'Decimotercera' impidió la participación de internacionales del Madrid en dos amistosos de preparación para la Eurocopa 2016 (3-1 a Bosnia-Herzegovina y 6-1 a Corea del Sur) y en otro para el Mundial de 2018 (1-1 con Suiza). Marco Asensio, que había estado cedido esa temporada en el Espanyol, fue titular ante los bosnios. Y los otros amistosos sin presencia de madridistas fueron el Rumanía-España (0-0), jugado en marzo de 2016 en Cluj-Napoca, y el España-Inglaterra (2-0), disputado en noviembre de 2015 en Alicante.

Esas excepciones se convirtieron en tendencia y en la lista de Luis Enrique para la Eurocopa de 2021 no apareció ningún jugador del Real Madrid. España se quedaba sin futbolistas merengues para un gran torneo por primera vez desde 1934. Ante la lesión de Carvajal se vaticinaba un largo periodo sin madridistas, periodo que se ha extendido a las ventanas de octubre y noviembre, pero que ahora rompe en marzo la aparición de un Asencio que se estrena en la convocatoria de la absoluta sin haber pasado por las categorías inferiores de la selección. Un hecho poco habitual, especialmente teniendo en cuenta que Luis de la Fuente viene de abajo y es un entrenador de los llamados formadores.