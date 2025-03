De la Fuente anuncia una España al ataque y zanja la polémica con Iñigo Martínez

Luis de la Fuente, seleccionador español, valoró el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Nations League que medirá a España contra los Países Bajos en el estadio de De Kuip. Tanto el técnico como el futbolista Fabián Ruiz mostraron su confianza en que la Roja cuaje un buen partido y pueda encarrilar la eliminatoria de cara al partido de vuelta del domingo en Valencia.

De la Fuente destacó que el partido se puede calificar "casi como una final de un campeonato de Europa" por el nivel de los neerlandeses y serán fieles a su estilo: "Solo tenemos una cara, nuestros jugadores son de un corte ofensivo, que disfrutan con el balón y atacan mucho. Es lo que los jugadores demanden por su estilo fruto de las condiciones que tienen. Jugamos un fútbol de ataque, con posesión, vertical y en defensa son un ejemplo".

De la Fuente fue preguntado muy pronto sobre Iñigo Martínez y la supuesta polémica por su ausencia. Un asunto que el míster resolvió pronto ya que "es tan sencillo como que hay parte médico y el jugador no viene". El técnico explicó que "hablé con Iñigo cuando tuve que hablar, el parte médico es definitivo. El mismo parte es con Casadó, no puede estar en condiciones, como tenemos buenas relaciones con los médicos del club y pensamos en la salud del jugador, es normal que no vengan".

Siguiendo con los centrales y la ausencia de centrales zurdos, De la Fuente comentó que "tengo a tres jugadores habituados a jugar en la izquierda, con soltura y calidad. Nos ofrecen lo que buscamos".

Para De la Fuente, lo más importante "es tener talento, no se mira la edad ni por exceso ni por veteranía, se busca competencia, capacidad, con jugadores muy buenos y vemos un futuro esplendoroso para el fútbol español".

Lamine Yamal

Sobre el Ramadán de Lamine Yamal indicó que "lo lleva con normalidad, sigue las normas de su club, la nutricionista marca las pautas, de ingerir y beber. Hay máximo respeto a todas las creencias, está tranquilo, no había vivido una situación así y es todo normal".

De la Fuente añadió del de Rocafonda que "es diferente, hay pocos futbolistas con este toque, lo valoraremos con el tiempo, lo que puede ser. Ese desparpajo, valentía... es una suerte contar con él, Lamine tiene 17 años está en proceso de formación y con mucho camino que recorrer. Vamos a disfrutar de un futbolista que puede ser de leyenda, de marcar una época".

El riojano no desveló quien será el portero titular, pero sí que confirmó la ausencia de Ferran Torres por un golpe: "Aquí siempre velamos por la salud del futbolista, tenía molestias que no le dejaba entrenar con normaldiad y paró, queremos que se recupere bien. No se correrá ningún riesgo y esperamos que pueda jugar el domingo".

Sus palabras se extendieron hacia Pau Cubarsí de quién comentó que "es especial con un talento que no es normal, parece parece mayor de lo que es y que sea más veterano de la edad que tiene, que es un crío y aún debe madurar mucho".

El récord de Fabián

Por su parte, Fabián Ruiz habló de los 35 partidos que lleva sin perder con España y destacó que "es un dato bonito, es importante ganar y tener este pequeño dato. Quiero acumular más porque sería una buena señal. Alguna vez se la he tirado al míster, como no pierdo, pues que siga poniéndome".

De los Países Bajos dijo que es un equipo "con gran calidad, poderío físico, peligro a balón parado, les gusta tener la pelota como nosotros, son agresivos y será un partido muy igualado, de principio a fin debemos estar muy metidos. Se marcará por pequeños detalles y ojalá nos lo llevemos nosotros".

De Luis de la Fuente valoró que "me da libertad, me incita a llegar al área, a chutar desde fuera" y sobre Luis Enrique, quien admitió haberse equivocado al no convocarlo en el Mundial de Qatar, indicó que "es un reconocimiento a mi trabajo y me da más fuerza".