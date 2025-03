El madridista Raúl Asensio, que llevará el dorsal número 4, se ve con opciones de debutar en Mestalla ante Países Bajos

A las 9 de la mañana de este domingo la Federación Española de Fútbol hacía públicos los dorsales que lucirán los internacionales ante Países Bajos en el encuentro que les medirá esta noche (20:45 horas) en Mestalla. Una relación muy esperada porque después del descarte para en el encuentro de ida de Raúl Asencio se esperaba con incertidumbre su inclusión en la lista de 23 para este partido decisivo ante los neerlandeses.

Asencio lucirá finalmente el dorsal número 4, un número que algunos quieren ver como una pista del seleccionador Luis de la Fuente haciendo indicar que el madridista podría ser titular ante los holandeses. Opción que aunque parece remota, no debe ser descartada, más aún después de que el seleccionador advirtiese en la rueda de prensa previa al choque lo siguiente: "Yo tengo 26 jugadores tan buenos que podemos hacer dos selecciones. Depende del plan de juego que tengamos salen unos u otros y los demás son complementarios. Anteponen el interés general al particular y el jugador más importante de esta selección es el equipo. Nadie es imprescindible, el equipo lo sabe y los jugadores también. Esa solidaridad, que nos hace muy fuertes, prima en este grupo".

Asencio como factor corrector

Pese a ello todo apunta a que la pareja de centrales titulares en la defensa la formarán los dos jugadores que terminaron el partido en De Kuip: Robin Le Normand y Dean Huijsen. El atlético sufrió un golpe fuerte en el tobillo en la jugada que le costó la expulsión al holandés Hato, pero como indicó el seleccionador está en plenas condiciones para jugar este partido. Y el otro elegido parece que será el joven defensa malagueño de origen holandés que debutó en la ida. No es amigo De la Fuente de hacer probaturas y Asencio no ha trabajado hasta ahora en la dinámica de la selección, ni en la absoluta ni en las categorías inferiores, donde no ha debutado. La irrupción del canario en el Real Madrid le ha abierto la puerta a la selección, pero es un jugador que aún necesita adaptarse al estilo de juego impuesto por De la Fuente. Y por más que sea un futbolista con una capacidad de corrección defensiva muy alto, aún tiene que implementar algunos conceptos que son rasgos de identidad en esta selección, lo que hace pensar que no estará en el once de salida del de Haro.

Lo que no parece descartable es que se estrene porque es un jugador que puede dar aire a la defensa con el paso de los minutos y es un central muy rápido que corrige muy bien y eso puede ayudar a los laterales, que es donde peor lo pasó España en la ida. Porro, con Gapko, y Cucurella, con Frimpong, sufrieron mucho en las bandas en De Kuip, y la realidad es que Asencio es el central más rápido y agresivo en la ayuda a la hora de corregir. Y eso lo valora mucho De la Fuente,

En el listado de dorsales destacan las ausencias de Yéremy Pino y Mario Gila, que llegó para ocupar el lugar del lesionado Cubarsí. Son los dos descartes de una lista en la que Samu Omorodion lucirá el 9 y el valencianista Ferran Torres el 11. No parece que vaya a haber modificaciones respecto al once que arrancó en De Kuip, con el relevo de Huijsen por Cubarsí, lo que hace que el once que aparece en todas las quinielas sea el formado por Unai Simón; Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Zubimendi, Fabián; Lamine, Pedri, Nico; y Morata. Mikel Merino, Dani Olmo, Oyarzabal y Raúl Asencio esperarían así su momento para saltar al campo y revitalizar al equipo en un encuentro que Koeman ha advertido que será "muy intenso y competido". Está confirmado el lleno en Mestalla, con capacidad para 49.000 espectadores, de los que 2.500 serán holandeses, y los dos equipos posarán antes del inicio del partido con una pancarta con el lema "Jugamos por vosotros", en apoyo a las víctimas y a los afectados por las inundaciones y la tragedia de la dana en Valencia.