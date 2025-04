Ancelotti: "Lo que cuenta es que la persona más importante del Real Madrid no se haya cansado de mí"

Carlo Ancelotti comenzó su intervención en la sala de prensa del Emirates Stadium dando las claves que entiende que permitirán al Real Madrid competir de tú a tú con el Arsenal: "Primero, coraje, por encima de todo. Y luego, personalidad para hacer lo mejor en cada momento y estar motivado. Y, por supuesto, ejecutar bien el partido que hemos preparado". El italiano destacó la fortaleza de su rival: "Tendremos enfrente un equipo completo, lo hemos preparado bien y queremos sacar un buen resultado. "Mañana intentaremos manejarlo".

Valverde, ¿lateral o medio?

El técnico madridista sigue teniendo dudas en el once, porque no ha tomado la decisión sobre si Valverde jugará en el lateral o en el medio: "Es una duda porque hace bien muchas cosas y vamos a pensar dónde puede aportar más". También advirtió que espera un buen partido de Vinicius, al que los pitos de la semana pasada le han dolido: "No he hablado con él, pero sé perfectamente que podía haber jugado mejor. Y cuando él cree que no lo ha hecho bien, al siguiente partido lo hace bien. Mañana estoy seguro que lo hará bien".

Carletto advirtió que "la experiencia es muy importante en esta competición", pero también elogio el trabajo que está haciendo "Arteta, pese a ser un técnico joven. Está haciendo un trabajo fantástico. Llegó aquí cuado yo estaba en el Everton y lo está haciendo muy bien. Está construyendo un equipo completo y no hay muchos equipos completos en Europa". Valotró el juego a balón parado de los 'gunners', sobre lo que comentó : "El Arsenal es muy fuerte en ese ámbito y trataremos de defender de la mejor parte posible porque son muy fuertes en el balón parado y puede ayudarles. "Los de mañana son 90 minutos muy importantes, pero no decisivos. Sí serán importantes, pero hay 90 más en el Bernabéu".

Sobre su futuro y los rumores de que la gente está cansada de él, fue muy categórico: "Lo que cuenta es que la persona más importante del club no se haya cansado de mí". Y después se mostró optimista sobre el futuro del equipo en este tramo final: "Creo que vamos a ganar títulos, si no, no estaría aquí. Hay que intentar ganar y luego tenemos que ver si sale bien". Y concluyó haciendo una reflexión sobre la situación del equipo: "Es muy complicado estar al cien por cien todos los partidos porque si das el cien por cien mental, no puedes dar lo mismo en lo físico. Y eso ha provocado que haya sido imposible realizar las rotaciones. El otro día hemos dado descanso a Asencio porque estaba agotado. Pero el hecho de tener tantas lesiones nos ha dejado sin hacer rotaciones. Aunque el equipo a nivel físico está bien y mañana podremos disputar un partido al máximo del nivel físico".

Courtois: "Estamos en abril y estamos vivos en las tres competiciones"

Thibaut Courtois, que regresará al once del Real Madrid en el Emirates Stadium tras recuperarse de los problemas de rodilla que arrastraba, fue protagonista en la sala de prensa del estadio inglés en la que compareció junto a Carlo Ancelotti. El belga comenzó hablando de su situación personal: "Estoy bien, al final tenía un pequeño problema, pero estoy al cien por cien. He tenido dos problemas al principio de temporada en el aductor y la segunda por empezar demasiado temprano. Ahora era algo menor, pero por no arriesgar hemos preferido aguardar a este partido. Y sobre el estado del equipo, venimos de una derrota y tenemos que cambiar el chip para hacer un buen partido". El guardameta habló sobre los goles a balón parado del Arsenal: "Hemos trabajado ayer y sabemos cómo defenderles. Lo primero es no tener muchos saques de esquina en contra. A veces depende también de la calidad del rival aunque estés bien posicionado. Estamos listo para defenderle bien. Depende de cómo defendemos, en zona o individual y estando pendiente de los bloqueos. Veremos si van al primer palo o al segundo, si hay bloqueos que no te sorprendan. Para el portero es muy importante analizarlo y lo hemos hecho. Nos tenemos que hacer fuertes ahí. Un balón parado te puede ayudar a ganar un partido".

El Arsenal lleva dos años sin perder un partido de Champions en casa, algo que no preocupa a Thibaut: "La estadística no cambia mucho el choque. Es como decir que hemos ganado 15 Champions, no influye en el partido. Hay equipos muy fuertes en casa y el Arsenal es uno de ellos, pero cada partido es diferente. Es la primera vez que jugamos aquí en muchos años y no creo que la estadística influya". Y también se refirió a la circunstancia de que el Real Madrid gana muchos partidos en el tramo final: "Los partidos duran 90 minutos y quizás al final estamos mejor que los rivales o entran otros jugadores que están mejor y lo resuelven. No ganamos los partidos al final porque queramos hacer así, ocurre en los partidos y ya está". Y terminó sacando la cara por el equipo sobre las críticas que recibe el equipo: "No creo que hayamos jugado mal contra el Valencia. Fallamos el partido, meten el gol, Mamardashvili hace paradas buenas y al final nos meten el gol. Los resultados no acompañan, pero estamos en abril y estamos vivos en las tres competiciones. Ya tenemos bastante con analizar los partidos de forma interna. No nos preocupa tanto la crítica desde fuera y sí más la de dentro. Esta camiseta y este escudo te piden darlo todo en el campo, el 100 por 100, y luego si pierdes, es el resultado".