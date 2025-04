El vestuario del Real Madrid decide el futuro de Ancelotti en Londres

El Arsenal marcó, sin quererlo, un punto de inflexión en la historia del Real Madrid. La única ocasión que se cruzaron blancos y ‘gunners’ en Europa, allá por 2006, quedó marcada por un hecho trascendental e insólito al tiempo. Entre el partido de ida y el de vuelta de aquella eliminatoria, que terminó pasando el Arsenal con un gol en Londres de Thierry Henry, se produjo la inesperada dimisión de Florentino Pérez como presidente del Real Madrid . Una derrota en Mallorca le hizo tirar la toalla y declarar aquellas palabras que quedaron en la historia del club: “He malcriado a los jugadores”.

El paternalismo de Carletto

Esta vez no hay riesgo de espantada presidencial, pese a que las sensaciones no acaban de convencer. Pero sí está en juego el futuro de Carlo Ancelotti, al que muchos ya dan por amortizado en los despachos y da la sensación de que también en el vestuario. Hay demasiados jugadores con caras largas y una indolencia sospechosa que invita a pensar que la plantilla se ha cansado del paternalismo del italiano. Recientemente Carletto llamó la atención a Vinicius en público durante un partido en lugar de sustituirlo. Y ese trato de favor ha tenido el efecto de un torpedo sobre la línea de flotación del vestuario, donde hay futbolistas como Valverde. harto de jugar de comodín, o Lucas, señalado por sus lagunas defensivas cumpliendo la ingrata labor de lateral improvisado. Hasta Tchouameni tuerce el gesto cuando le toca jugar de central, por no hablar de un desastroso Camavinga en su retorno al lateral izquierdo.

Para este partido Ancelotti tiene escaso margen de maniobra. Las bajas atrás le obligan a alinear a un renqueante Rudiger junto a Asencio, con Fran García o un Alaba fuera de forma en la izquierda y en la derecha cruzar los dedos con Lucas o apostar por Valverde situando en el medio a Modric y Camavinga. Y esta es la única opción que le queda si coloca al uruguayo atrás porque Tchouameni es baja por tarjetas y Ceballos, por lesión. Otro rompecabezas defensivo porque arriba no se negocia: juegan los ‘Cuatro Fantásticos’ (cada vez menos fantásticos). Vinicius da más problemas que alegrías, Rodrygo solo se asoma en la Champions, Bellingham anda peleado con el mundo porque en su nuevo rol este año ha perdido protagonismo y goles, y solo Mbappé brilla. Pero Ancelotti, que en otras temporadas priorizaba la felicidad del vestuario, esta vez parece que prefiere atender más a las exigencias de un Florentino que quiere a sus estrellas en el once. Y sus palabras en la sala de prensa del Emirates lo confirmaban: "Lo que cuenta es que la persona más importante del Real Madrid no se haya cansado de mí".

La enfermería 'gunner', a rebosar

Con este ambiente denso se presentan en el Emirates para medirse a un Arsenal lastrado por las lesiones. Arteta no podrá contar con Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhaes, Takehiro Tomiyasu, Kai Havertz y Gabriel Jesús, todos lesionados, además de Raheem Sterling, sancionado. A priori, los ‘gunners’ proponen el tipo de juego que mejor le viene al Madrid, con la pelota en los pies y dejando espacios a la espalda de su zaga. Pero la realidad de esta temporada dicta que los equipos que han atacado al Madrid le han hecho daño. Lo demostró el Betis en el Villamarín y lo confirmó la Real Sociedad en Copa en el Bernabéu.

No parece, por tanto, una buena idea entregar la pelota y esperar a una contra sosteniéndose con una defensa de papel y un Courtois más renqueante que recuperado. Ancelotti no se juega el puesto, no al menos en Londres, pero sí parte del crédito que le queda. Solo los jugadores saben cuánto están dispuestos a luchar por mantener al italiano en el banquillo un año más. Parece que solo seguirá si levanta la Champions y venga en Copa las dos goleadas del Barça. Pero nadie apostaría hoy porque el vestuario ponga la mano en el fuego por Ancelotti. Probablemente ni siquiera él, quien parece haber “malcriado a los jugadores” como Florentino en 2006. A alguno, al menos.