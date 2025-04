La mujer que denuncia al jugador del Espanyol Álvaro Aguado asegura que la violó en un lavabo de la discoteca Opium

La víctima del jugador del Espanyol Álvaro Aguado y trabajadora del club denunció ante los Mossos d'Esquadra que el futbolista la había violado en los lavabos durante una fiesta en la discoteca Opium, de Barcelona, celebrada la noche del pasado 23 de junio, horas después de certificarse el ascenso del equipo a Primera División, según explicaron a El Periódico fuentes conocedoras de la investigación. Las mismas fuentes precisaron que la denuncia es, en concreto, por un presunto delito de agresión sexual con penetración.

La denuncia fue presentada por esta empleada del Espanyol, que en estos momentos continúa trabajando en el club, en enero ante los Mossos, aunque los hechos ocurrieron el pasado 23 de junio. No lo hizo el mismo día porque, entre otras razones, porque temía por su situación laboral y no se veía con fuerza para hacerlo y enfrentarse a un proceso judicial. Al final, dio el paso a principios de este año y la policía, tras hacer sus averiguaciones, remitió la denuncia a los juzgados de Barcelona. Se ha hecho cargo de la misma el Juzgado de Instrucción número 13, que ha citado a declarar a Aguado como investigado para mediados del próximo mes de mayo.

Los Mossos han estado indagando sobre las circunstancias de la fiesta y la policía ha entregado en el juzgado el atestado sobre sus averiguaciones y una reconstrucción de cómo habrían sucedido los hechos. Sin embargo, no se han podido visualizar las grabaciones del interior de la discoteca porque se borran cada cierto tiempo, aunque si están analizando las imágenes del exterior.

Indicios

La discoteca, además, no puso en marcha el protocolo contra agresiones sexuales porque los empleados no tuvieron conocimiento de lo sucedido, en contra de lo que sucedió, en su día, con el caso del exjugador del FC Barcelona, Dani Alves, cuando se preservaron todas las pruebas y se recogieron restos de semen y huellas en el lavabo. Como la empleada del Espanyol denuncio seis meses después de la presunta agresión sexual, los agentes no han podido recabar en el baño indicios de lo que ocurrió esa noche.

La discoteca Opium, según sus responsables, conocieron la presunta agresión sexual cuando los Mossos se personaron en el local junto con la presunta víctima para hacer un reconocimiento. La fiesta en la que participaron los jugadores del Espanyol junto con empleados de la entidad para celebrar el ascenso a Primera, tras derrotar al Oviedo, se celebró en un espacio acotado para la ocasión, aunque no era un reservado.

La denunciante entró a trabajar en el club hace unos tres años. Aguado fue fichado en septiembre de 2023 tras quedar libre del Valladolid y tiene contrato hasta este año. Su última aparición se produjo en el duelo del pasado viernes contra el Rayo. El jugador ha seguido con su actividad deportiva con toda normalidad. Al conocerse este martes la denuncia, desde el club apelaron a la presunción de inocencia del centrocampista y destacaron que está investigado, no acusado. La entidad afirma que será la justicia la que determine la evolución del caso a partir de la citación en mayo del jugador. Por su parte, la agencia de representación de Aguado, You First, declinó hacer declaraciones a preguntas de El Periódico.

Suscríbete para seguir leyendo