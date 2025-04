La Audiencia Nacional tumba el recurso del expresidente del fútbol en Las Palmas para no ir a juicio

La Audiencia Nacional ha tumbado el recurso del que fuera presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas durante 33 años, Antonio Suárez, para evitar ir a juicio por presunta corrupción en una pieza separada del caso Soule. La Sala ha rechazado su petición de archivar la causa contra él y de anular el auto que acordó en enero la apertura del procedimiento abreviado porque considera que existen suficientes pruebas que lo relacionan con los sobrecostes en las obras del estadio Alfonso Silva y del campo de fútbol del Colegio Heidelberg.

La causa se centra en dilucidar si en los negocios que Suárez llevó a cabo al frente de la Federación se cometieron delitos de apropiación indebida, fraude de subvenciones, estafa y falsedad en documento mercantil. Por estos motivos también se investiga a su secretario general, Juan Carlos Naranjo Sintes y a los empresarios Juan Francisco Espino Sánchez-Grande, Daniel Tebar y Juan Manuel Soria.

El expresidente alegó en su recurso que el juez motivó su decisión en base a un documento "elaborado de forma mecánica que no ofrece el menor contenido de valoración" y añade que en el único folio que dedica a la fundamentación jurídica no llega a mencionar su nombre "ni directa ni indirectamente, ni refiere qué habría hecho, ni qué indicios pesan" sobre él. Señala que este auto podría servir "sin cambiar una sola coma" para desestimar el recurso de cualquier imputado por una causa penal.

El expresidente de la Federación alegó que "no recibió ni un solo euro de los hechos en los que se le pretende involucrar"

Esta decisión judicial, que da traslado a las partes que acusan para que estimen si piden el sobreseimiento, elevan un escrito de conclusiones provisionales o interesan alguna diligencia complementaria, "reúne los requisitos" exigibles a criterio de la Sala. Rechaza así los argumentos de Suárez de que "no concurre en la causa ningún indicio de que haya participado en actividades ilícitas" y sus afirmaciones de que "no recibió ni un solo euro de los hechos en los que se le pretende involucrar". Según su versión, no obtuvo ningún beneficio ni participó en la constitución o funcionamiento de las empresas que contrataron con la Federación, de las cuales "no fue administrador, ni socio, ni tuvo poderes o firma".

Sin embargo, la Audiencia Nacional considera "relevantes" las facultades decisorias que ejercitaba en el seno de la Interinsular y su "concreta relación" con las actuaciones de remodelación del Heidelberg y de suministro e instalación de césped artificial en el Alfonso Silva. "Estos elementos sometidos a debate pueden ser objeto de alegación y prueba en la fase de juicio oral, pero no concurren los elementos para acordar el archivo en este momento procesal", determina.