Flick se sale con la suya: su Barça gana con quien sea y apunta al Madrid

Está bien que el fútbol sea un deporte incomprensible y dado a discusiones absurdas que acostumbran a acabar en nada. Porque de lo que no se entiende no se pueden extraer verdades absolutas. Tampoco mentiras.

Había tirado el Barça 23 veces a puerta en el primer acto (40 en total) sin que hubiera manera de rendir al Mallorca, que a duras penas había pasado del centro del campo pero llegó a marcar en el 45 –aunque en fuera de juego–. Aunque fue acabar el entretiempo y necesitar los azulgrana sólo un tiro en el primer suspiro por parte del añorado Dani Olmo para detener el tiempo y derribar la oposición del meta Leo Román. Este tipo de episodios definen el fútbol.

Hace un buen puñado de años Johan Cruyff, que era el más listo de todos, le soltó a un periodista: "Si yo hubiera querido que me entendieras, me hubiera explicado mucho mejor". Y se quedó tan ancho.

El juicio

El otro día, Hansi Flick, que domina de lo lindo la comunicación, afeó a tres de sus chicos –Ansu Fati, Héctor Fort y Ferran Torres– que se comportaran como niñatos con las cámaras delante para exteriorizar un enfado que él mismo podía entender. Los dos primeros porque nada habían jugado en la remontada contra el Celta; el último, por entender que lo habían cambiado pronto. El entrenador no les castigó. Pero sí les invitó a que, si tenían algo que demostrar, lo hicieran con un balón en los pies y ante unos hinchas que podrían también juzgarles. Una maniobra de aquellas 'cruyffistas' con la que Flick demostró que, en esto, más vale entender lo justo y esperar al resultado para dar la razón a quien toque. Todos ganaron.

De acuerdo. Ansu está lejos de la finura competitiva que sólo te ofrece la continuidad; Héctor Fort no avanzó tanto como Balde, pero ni mucho menos desentonó; mientras que Ferran Torres, que tendrá que ser titular en la final de Copa ante la lesión de Lewandowski –siempre y cuando Flick no decida que Olmo sea el delantero centro mentiroso–, pese a no marcar, despistó una y mil veces a los tres centrales dispuestos por Jagoba Arrasate, lo que facilitó sobremanera el juego entre líneas de un Pedri otra vez sublime.

Así que Flick, pese a afrontar el partido con siete cambios respecto al agónico triunfo frente al Celta, demostró que su equipo no depende tanto de las piezas, sino de un plan colectivo en el que las piezas encajan con facilidad.

Descansos

Descansando Koundé, no hubo más que ver cómo Eric García tomaba la línea de fondo y buscaba el remate en su nueva función como carrilero diestro. O cómo Gavi se las apañaba para ejercer de mediocentro ante una apisonadora como Samú Costa. Ocómo un ataque sin Raphinha ni el citado Lewandowski funcionaba como un reloj que Lamine Yamal aceleraba cuando le venía en gana con el exterior de su botín izquierdo. Sólo torció el gesto el de Rocafonda cuando erró un duelo al sol ante un Leo Román que amontonó 12 paradas.

A media hora del final, Ansu se fue al banquillo. No marcó, pero sonreía. Raphinha pudo estirar un rato las piernas; Dani Olmo, regresar al interior de esa burbuja que el Barça debe cuidar que no se rompa; y Flick, ganarse el respeto de un vestuario que luchará por la Liga, la Copa y la Champions con la convicción de ser dirigidos por un entrenador justo y que algo sabe de las tretas del 'cruyffismo'.