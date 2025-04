El Real Madrid no quiere que Getafe se convierta en su particular Vietnam

El Real Madrid recorrerá los 29 kilómetros que separan Valdebebas desde Getafe con la convicción de que en el Coliseum le espera uno de los encuentros más complicados de lo que le resta de Liga de esta temporada. Un partido trampa que Ancelotti afrontará además con un once poco reconocible en el que habrá ausencias como la de los lesionados Mbappé y Mendy y la de algunos habituales que descansarán para aligerar piernas de cara a la final de Copa del sábado. Los blancos no tienen margen de maniobra y solo les vale ganar, por lo que no pueden especular en su visita a Getafe. Aún así se espera la entrada de jugadores como Endrick, Arda, Fran García o Brahim.

Ancelotti ya ha advertido a los suyos que les espera un partido áspero y no quiere confianzas. El italiano no quiere que Getafe se convierta en un Vietnam madridista en el que puedan dejarse la Liga, especialmente a tres días la final de Copa con el Barça. "Todos sabemos cómo juega el Getafe, con un fútbol intenso y muy bien organizado. Es un equipo fuerte y tiene las ideas claras. Estamos listos y preparados para este tipo de partido", advirtió Carletto al hablar del derbi madrileño.

Pocos goles en el Coliseum

El Getafe, por su parte, no podrá contar con Diego Rico y Nyom, lesionados, ni Uche, sancionado tras la expulsión ante el Espanyol. Sin embargo, Bordalás confeccionará un once reconocible con futbolistas como Soria, Alderete, Djené, Arambarri, Milla, o Terrats. A los azulones les cuesta ganar en casa, donde solo han vencido en cuatro de los 16 partidos que ha jugado, pero también es complicado doblegarle, perdiendo solo cinco de esos encuentros. Además, los del sur de Madrid solo han encajado 14 goles en esos 16 choques, los mismos que han marcado, por lo que se atisba un encuentro cerrado. Para el técnico local "nunca es buen momento para enfrentarse al Real Madrid, pero menos ahora que están vivos en Liga y tienen que ganar partidos para acercarse al Barcelona". Además, Bordalás quiso sacar la cara por Ancelotti, del que dijo: "No hay debate en torno a Carlo, es el entrenador que tiene el Real Madrid, el mejor en estos momentos".

Los números no invitan a relajarse a un Real Madrid que si bien es cierto que ganó sus últimas dos visitas, en las dos anteriores sufrió una derrota y un empate. No parece, por tanto, que vaya a ser un partido cómodo para los de Ancelotti, que no tienen margen de maniobra y juegan sin red todos sus partidos de aquí al final de Liga.