Nauzet Caraballo, aficionado, manda un mensaje al presidente de UD Las Palmas: “Este equipo es de Europa”

La tarde del sábado 3 de mayo de 2025, miles de personas se reunieron en las inmediaciones del estadio de Gran Canaria para disfrutar de su gran pasión, el fútbol. En concreto, la U.D. Las Palmas se enfrenaba al Valencia C.F. en un partido que, aunque no decisivo, sí era importante de cara a un hipotético descenso a segunda división.

Entre conciertos de diferentes artistas emergentes de dentro y fuera del archipiélago, actividades para todas las edades y cientos de coches buscando aparcamiento en la zona de Siete Palmas, los ultras se desvivieron en apoyar al team. Un equipo que vive estas últimas semanas con el agua al cuello, pues se lo juega todo.

Aunque la mayoría parece estar de acuerdo en que los jugadores conforman un grupo esperanzador, profesional y que lo tiene casi todo para brillar en primera división, también parecen estar bastante de acuerdo en las decisiones que no están siendo del todo acertadas. En concreto, por parte del presidente Miguel Ángel Ramírez Alonso.

Ejemplo de estos testimonios es Nauzet Caraballo que, harto de vivir cómo su equipo no está en su momento de mayor gloria, lanza un alegato alto y claro al mandamás: “Ramírez, no podemos bajar más a segunda. No es necesario estar en lo más alto, basta con quedarse al borde”.

Además, añade: “con el paso de los años llegaremos a Europa porque la U.D. Las Palmas es un equipo de Europa. Ya estuvimos en finales de la Copa del Rey y en subcampeonato. Una liga podría haber estado en nuestras vitrinas… ¡Las Palmas es de primera siempre!”.

La Provincia

No está todo perdido: “Hay equipos peores que Las Palmas”

Esa misma jornada, Aarón Navarro, aficionado ejemplar del Valencia C.F., acudía al estadio de Gran Canaria mostrándose fiel a la gira y competiciones de su equipo. Él, reconocido en las redes sociales por no faltar ni a una sola cita, se sinceraba sobre la situación de los canarios: “creo que hay peores equipos, sin duda. Se merecen continuar en primera”. Esas fueron sus palabras para los micrófonos de La Provincia y las puedes ver en el vídeo que se sitúa a lo largo del cuerpo de esta noticia.

No se quedó ahí, sino que también opinó sobre su querida Valencia: “nos lo han hecho pasar mal, al principio no jugaron nada bien, pero han remontado. Se merece estar en primera, que es su lugar”.

El aliento de los irreductibles de la UD Las Palmas

Tal y como escribe la periodista Carla Gil Albariche en su crónica para este mismo periódico, la aficion de la UD Las Palmas no falló en su cita en Fondos de Segura para el recibiendo a la guagua en la previa del duelo contra el Valencia. En torno a 4.000 personas en busca del último impulso para lograr la permanencia.

Los amarillos se jugaron mucho más que tres puntos. Con el empate del Alavés ante el Atlético de Madrid, una victoria de la UD empataría pondría a los de Martínez con los mismos puntos que los vascos, al igual que al Girona a la espera de que los catalanes jueguen su partido.