Sorloth sella la clasificación atlética para Champions con un póker ante una lastimosa Real Sociedad

Los tripletes más rápidos en las ligas de Primera del siglo XXI los habían protagonizado Gameiro en la temporada 2016-17, (Atlético vs Sporting en 4’44''), David Villa en la 2005-06 (Valencia vs Athletic en 4’47''), y Luis Suárez en la 2023-24 (Almería vs Granada en 5’24''). Pero ahora Sortloth lo rebajaba con el Atlético ante la Real Sociedad con tres goles en menos de cuatro minutos: 3'57''. En el caso del póker, que completó en 22 minutos y 32 segundos, no ha sido el más tempranero porque el valencianista Mundo lo hizo en 20 minutos ante la Real Sociedad en 1941 y Raimundo en media hora también en un Sevilla-Oviedo también en ese año 41. Ni siquiera es el póker más rápido del mismo Sorloth, que el año pasado marcó cuatro al Real Madrid en estadio de La Cerámica en 22 minutos y 26 segundos.