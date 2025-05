El Atlético se encomienda a Sorloth y al regreso de Julián Álvarez en su visita a El Sadar

"Partido a partido". Simeone no cesa en su empeño de mantener la filosofía que ha cambiado la historia reciente del Atlético de Madrid. El técnico argentino, en la previa de una nueva jornada de LaLiga, ha sido preguntando por numerosos temas, entre los que se encuentra el Mundial de Clubes. Sobre el papel se ha convertido en el único objetivo de los rojiblancos en este final de temporada, pero Simeone no ve más allá del encuentro ante Osasuna. "No estoy pensando en eso (Mundial de Clubes), absolutamente, sólo en el partido de mañana y, a partir de lo que pase en el del domingo (Real Betis)", responde, tajante, Diego Pablo Simeone.

Los rojiblancos visitan El Sadar este jueves a partir de las 19:00 horas, en un encuentro correspondiente a la jornada 36 de LaLiga. Los rojiblancos ocupan la tercera posición, con 70 puntos. LaLiga ya es un objetivo imposible y, ahora, el único objetivo de los atléticos es alcanzar al Madrid en la lucha por la segunda plaza. Los rojillos se sitúan en la décima posición, con 45 puntos y mirando de reojo a las plazas europeas.

El delantero del Atlético de Madrid Alexander Sørloth celebra uno de sus tres goles contra la Real Sociedad. / JUANJO MARTIN / EFE

Encomendados a la dupla de Sorloth y Julián Alvarez

En este último tramo de la temporada, un nombre sobresale por encima del resto. Alexander Sorloth es el hombre de moda en el club rojiblanco. El noruego viene de anotar cuatro tantos ante la Real Sociedad, equipo en el que militó en el pasado. El ariete está acabando su primera temporada como atlético ofreciendo la mejor de sus caras, anotando 22 tantos en el global de la temporada, 18 de ellos en la competición doméstica. Además, el noruego tiene el mejor ratio goleador de todo el campeonato, anotando un gol cada 83 minutos de juego.

Esta versión de Sorloth está relegando a Antoine Griezmann al banquillo, cosa que parecía difícil, no por el nivel del noruego sino por la confianza que Simeone tiene depositada en el francés. Sorloth y Julián conforman la dupla ofensiva de los rojiblancos de cara a este tramo final, con el Mundial de Clubes en el horizonte y la vista puesta en la siguiente campaña. El argentino y el francés estarán, presumiblemente, acompañados de Lino y Guiliano en las bandas, con Barrios y De Paul en la medular y con una línea defensiva formada por Galán, Giménez, Le Normand y Llorente. La portería, cómo no podría ser de otra manera, estará ocupada por Jan Oblak.

Oblak, en un ejercicio. / Sergio Pérez / EFE

El esloveno está inmerso en plena lucha por el trofeo Zamora, uno de los pocos retos, más allá del orgullo, que le quedan al Atlético de aquí a final de temporada. Oblak cuenta con cinco premios de esta categoría y busca sumar el sexto, que lo convertiría en el portero que más ocasiones lo ha logrado. El esloveno ha encajado 27 goles en los 34 partidos que ha disputado en LaLiga esta temporada, firmando un promedio de 0,79 goles en contra por encuentro. De hecho, Oblak podría permitirse no disputar un solo encuentro más con la camiseta del Atlético esta temporada y aun así conseguir el trofeo, debido a que alcanza la cifra mínima de encuentros disputados (28).

El Sadar, un jardín para el Atlético

El conjunto rojiblanco visita uno de los campos más complicados de la Primera División. Así lo demuestran las cifras. Solo tres equipos han conseguido la victoria esta temporada sobre el césped de El Sadar. Barça y Real Madrid no figuran en esta lista, dato que pone de manifiesto, aún más si cabe, lo complicado que es sumar los tres puntos en el feudo navarro.

Lo cierto es que El Sadar es un campo fetiche para el Atlético, en general, y para Simeone, en particular. Desde la llegada del técnico argentino al conjunto rojiblanco, cuentan por victorias sus visitas a tierras navarras, a excepción de la temporada 2013/14, precisamente en la que el Atlético fue campeón de LaLiga. Si tenemos en cuenta que Osasuna ha pasado cuatro temporadas en el infierno de la Segunda División, el Atlético ha conseguido la victoria en las ocho restantes desde la llegada de Simeone. Este jueves, esperan repetir resultado en uno de los campos más emblemáticos de la categoría.

Antoine Griezmann durante el partido ante Osasuna en la temporada 2023/24. / Ricardo Larreina / Europa Press

El que sí tiene objetivos deportivos es Osasuna, que pelea junto a Mallorca y Rayo Vallecano por acceder a plazas europeas. Los de Vicente Moreno, que ha anunciado su adiós en las horas previas al partido, llegan tras conseguir un empate en el Benito Villamarín (1-1) y afrontan el encuentro ante los rojiblancos "como una final". Y, mientras tanto, la cabeza de los atléticos y del propio Simeone ya está puesta en la temporada 2025/26, pero no cesa en su empeño de dar su mejor versión hasta que finalice la temporada y llegar en la mejor de las condiciones al Mundial de Clubes, próximo objetivo del club rojiblanco.