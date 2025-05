Isco y el dominio del Barça protagonizan la lista de De la Fuente para la Nations League

El seleccionador Luis de la Fuente ha hecho pública la lista de jugadores que formarán parte de la convocatoria que disputará la Fina Four de la Nations League en tierras alemanas entre los próximos días 4 y 8 de junio. España se estrenará el próximo 5 de junio en Stuttgart (Alemania) ante Francia y en caso de ganar, la final se jugará el domingo 8 de junio en Múnich, ante el ganador del partido entre Alemania o Portugal. Los de De la Fuente acuden con un objetivo claro, como comentaba el propio seleccionador, "ser el primer equipo de la historia en ganar dos ediciones de la Nations League".

La principal novedad de la lista es el regreso a la selección del bético Isco y la apuesta por mantener el bloque, con protagonismo del Barcelona, que tiene seis jugadores en el grupo. El mediapunta verdiblanco regresa a la abosluta, a sus 33 años, seis años después de jugar su último partido el 10 de junio de 2019 ante Suecia. Otro que también estará es Dean Huijsen, el flamante fichaje del Real Madrid, que ya debutó en De Kuip en el partido de ida de cuartos de la Nations League ante Países Bajos.

Quién no ha entrado finalmente en la lista es Rodri, que sigue los pasos de la recuperación de su lesión de ligamentos, y aunque debutó ya con el Manchester City, De la Fuente ha preferido respetar los tiempos de su proceso y no forzarle con dos partidos de máxima exigencia. Tampoco Ferran Torres se ha recuperado a tiempo de su apendicitis, y se ha quedado fuera de la lista. No repite el madridista Raúl Asencio, que estuvo en la última lista ante Países Bajos, aunque no debutó, ni Aymeric Laporte, quien ha faltado a las últimas convocatorias.

Estos son los elegidos:

Porteros: Unai Simón, David Raya, Remiro.

Defensas: Pedro Porro, Mingueza, Le Normand, Vivian, Huijsen, Cubarsí, Grimaldo, Cucurella.

Centrocampistas: Zubimendi, Merino, Pedri, Gavi, Fermín, Isco, Baena, Fabián.

Delanteros: Lamine, Nico Williams, Yeremi Pino, Dani Olmo, Samu, Morata, Oyarzabal.