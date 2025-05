Las 7 preguntas sobre el futuro del Real Madrid a las que Xabi Alonso no quiso responder

Si el Xabi Alonso jugador era un maestro consumado del pase, el Xabi Alonso entrenador lo es del regate. Bastó una rueda de prensa en Valdebebas, la primera, para que los aficionados del Real Madrid lo constataran. Y, también, los medios que cubren (cubrimos) la actualidad blanca. Fue el donostiarra un hueso que sorteó todas las preguntas espinosas. Las contestó todas, pero a ninguna de ellas dio una respuesta, una aparente paradoja con la que eludió estrenarse pisando algún charco. Ya habrá tiempo, a priori tres temporadas como mínimo, para hacerlo.

Xabi Alonso y Florentino Pérez, este lunes en Valdebebas. / REAL MADRID

En realidad, la pregunta tenía muchas posibles respuestas diferentes, porque hace ya más de un año que Xabi Alonso supo que el Real Madrid le sondeaba. Y que, como dijo Florentino Pérez, su llegada en un futuro era poco menos que evidente desde que en 2018 dirigió el Infantil A blanco. Al principio esquivó la cuestión con una obviedad: "Esto es algo que tiene que funcionar en dos direcciones: que el Madrid te quiera y luego, que tú quieras. Normalmente, la segunda suele pasar". Después, a la pregunta directa, se agarró indisimuladamente y entre risas a la formalidad: "¿Qué día me entero? Seguramente ayer, cuando ya salió el comunicado... ahí es cuando me cae de sopetón, ¿no?".

Xabi Alonso dio su opinión al club sobre Modric en las últimas semanas: prefería que continuara un año más. La decisión del club, sin embargo, estaba ya tomada. "Ver el otro día la despedida que tuvo, tan emocionante y sentida, te hace sentir orgulloso de lo que es el club, como de lo que ha sido Modric. He estado hace un rato con él y voy a tener la suerte de entrenarlo en el Mundial de Clubs. Intentaré disfrutarlo, será un privilegio", se limitó a contestar sobre el croata.

Quizá fue la omisión más comprensible de todas, pues es posible que quiera esperar a trabajar con la plantilla para esbozar su dibujo. Sea como fuere, no se quiso mojar Xabi Alonso sobre si repetirá el esquema de tres centrales y dos carrileros con el que tocó la gloria en Leverkusen o apostará por una línea de cuatro defensores. "El fútbol, hoy en día, te pide ser flexible y dinámico. Saber mover piezas antes y durante el partido. Claro que tengo una idea de cómo queremos jugar, pero a la foto fija del sistema a veces puede cambiar hacia algo más dinámico". Más de lo mismo cuando se le preguntó por si se decantaba por dos o tres delanteros: "El fútbol es dinámico. Dos pueden ser tres, tres pueden ser dos...".

Hubo medios que, en las últimas semanas, informaron de que el fichaje de Dean Huijsen era 'de club', por el deseo de Florentino Pérez de españolizar la plantilla, mientras que Xabi Alonso era más partidario de otros perfiles para reforzar la defensa. Así que el técnico fue preguntado sobre si la contratación era consensuada o no. Y él no lo dejó claro, amparándose en que solo era entrenador desde este domingo: "Desde que estoy, ayer, hemos hablado de cosas. Y evidentemente las cosas están consensuadas, habladas. Hay cosas que me tocan y otras que no".

Dean Huijsen es el primer fichaje del Real Madrid. / Adam Davy/PA Wire/dpa

Cualquier respuesta posible iba a tener morbo. No elegir a Carlo Ancelotti, a quien elogió, lo tenía. Decantarse por José Mourinho, todavía más. La opción de Pep Guardiola era, directamente, un terremoto. "Todos me han ayudado mucho. Tuve la suerte de tener muy buenos entrenadores e intenté tener esa curiosidad y proximidad con ellos. Con todos tengo buena relación y mantengo contacto", dijo al principio, hasta que a mitad de la respuesta encontró el único nombre que no iba a generar repercusiones: "Mi padre fue entrenador y, probablemente, mi mayor influencia".

Ya no es ningún secreto que Rodrygo piensa en salir del Real Madrid este verano, ausente en los cuatro últimos partidos de Liga sin parte médico que lo justifique. Alonso dijo sobre él que "le necesitaremos", una respuesta con trampa, pues ha podido referirse exclusivamente al Mundial de Clubs. No acotó la necesidad. "Es un jugador espectacular, eso no lo voy a descubrir yo, y es del Real Madrid. Hablaré con todos los jugadores, porque se merecen esa conversación, porque la necesitamos y porque nos tenemos que conocer", añadió.

El futuro de Rodrygo en el Real Madrid está en duda. / Mariscal / EFE

Alonso vino a decir algo obvio y que nadie discute, la necesidad de hacer fichajes, pero eludió referirse a cuáles eran sus demandas o las posiciones que él creía que se deben mejorar. "Desde que soy entrenador del Real Madrid, ayer, quiero tener esta comunicación con el club para consensuar cómo podemos mejorar. La plantilla es muy buena, tengo ganas de empezar con ellos, ahora mismo no llego con exigencias". Xabi Alonso ya está en Madrid. Sus respuestas, todavía no han llegado.