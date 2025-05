"No es una cuestión de nivel"; Mauresmo defiende la ausencia de partidos femeninos en la sesión nocturna

Amélie Mauresmo, directora de Roland Garros, atendió a los medios de comunicación para tratar varios temas a debate sobre el torneo, sobre todo, la ausencia de partidos femeninos en la sesión nocturna, algo que ha levantado muchas críticas en la presente edición.

Sobre ello, Mauresmo ha asegurado que se trata de una cuestión de tiempo de juego. En los partidos masculinos se garantizan siempre tres sets de juego, mientras que en el femenino los partidos pueden durar poco más de una hora. "El sistema de jugar un solo partido por la noche no ha cambiado. Obviamente, se tiene en cuenta el tiempo de juego. Tenemos que hacerlo teniendo en cuenta las 15.000 personas presentes en esta sesión nocturna. Nos resulta complicado hacerlo de otra manera" aseguró.

Preguntada sobre si el motivo era el nivel de juego de las jugadoras, Mauresmo quiso frenar la cuestión de manera tajante y tras cortar al periodista con un "tengo que detenerte en eso", aseguró que nada tiene que ver con eso y que simplemente se remite a un tema de tiempo. "Para mí, el mensaje no cambia. Desde luego, no es que las chicas no merezcan jugar en las sesiones nocturnas. No acepto que digas eso. Lo tengo claro. No es una cuestión de nivel de juego" matizó.

SIN CAMBIOS POR LA FINAL DE LA CHAMPIONS

Otro de los asuntos que se trató en el encuentro, fue la posibilidad de tomar medidas excepcionales ante la celebración de la final de la Champions este sábado con el PSG como protagonista principal. La cercanía del Parque de los Príncipes, donde se agruparan los seguidores parisinos para seguir la final de Múnich, ha encendido algunas alarmas al público asistente, aunque Mauresmo aseguró que nada hará cambiar los planes de la organización.

"No cambia mucho las cosas para nosotros. Estamos disfrutando de nuestro torneo, nos alegra ver que el PSG está claramente en la final y esperamos que les vaya bien. Pero estamos en lo nuestro y tendremos 15.000 personas allí mañana por la noche para ver tenis. Así que vamos a intentar ofrecerles el mejor programa posible" aseguró.