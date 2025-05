El PSG de Luis Enrique aniquila al Inter con la mayor goleada en una final de la Champions

La ilimitada inversión de Qatar ha conseguido al fin su preciado propósito. Más de una década después de que empezara a volcar millones y millones en el PSG, punta de lanza del cacareado lavado de imagen a través del deporte, el pequeño emirato ya puede presumir de una Champions League. Bajo el liderazgo de un entrenador intenso y de sentido colectivista del juego como Luis Enrique, el club parisino ha logrado lo que no pudo antes con la chequera abierta para los Messi, Neymar, Ibrahimovic o Mbappé.

El Inter de Milán se presentó a la final de Múnich con fama de escuadra rocosa, bien ganada ante el Bayern y el Barça. Sin embargo, el PSG la hizo pedazos en una final tremendamente desigual (5-0). Nunca antes se dio una goleada semejante. De sus escombros se construyó el equipo de Luis Enrique la corona que le inviste como rey de Europa por vez primera en su historia.

A veces da la sensación de que los partidos discurren como los planifica un entrenador y pareció el caso en el Allianz Arena, escenario en el que el asturiano grabó su inmortalidad: figura memorable para siempre en la ciudad de París, sexto entrenador que consigue una Champions en dos equipos distintos.

A los 20 minutos, ya tenía la cita bajo control con los goles de Achraf Hakimi y de Desiré Doué, todo un diablo en la final. Un chico de 19 años firmado por unos 60 millones del Rennes que asistió al lateral en el tanto inaugural y se atrevió al disparo en el segundo tras asistencia de Dembélé. Luego, en la segunda parte, culminó el tercer gol iniciado con un detalle de lujo del exjugador del Barça. Doué, otro geniecillo adolescente que emerge y que este sábado, a bien seguro, amplió su legión de admiradores.

Un equipo equilibrado

Se hace constar la cantidad pagada por Doué porque el dinero no le fue racaneado a Luis Enrique tras la salida de Mbappé, pero con él el PSG empezó a fichar con criterio técnico y no mercantilista. Dembélé, Doué o Kvaratskhelia han aportado el compromiso defensivo que siempre ha exigido el asturiano a sus jugadores. Ya avanzó hace un año que sin el hoy delantero madridista formaría un equipo mejor, más equilibrado. Parecía una ‘boutade’ muy suya. Ha demostrado que no lo era y el Inter de Milán fue el último enemigo en darse cuenta.

Sus jugadores fueron a por la final desde el principio, con una presión alta incansable, de perros hambrientos y mordedores, todo un reflejo de la personalidad de Luis Enrique, exigente y metódico a la vez. Admiraba ver correr a Dembélé, acosando al portero Somner, tan decisivo en la eliminatoria ante el Barça y tan invisible ante el PSG. El punta francés, antes extremo y ahora falso delantero, coronó su actuación con dos asistencias, la última a Kvaratskhelia. ¿Suficiente para arrebatarle el Balón de Oro a Lamine Yamal? Ya se verá.

El envejecido equipo de Simone Inzaghi -su media de edad es la más alta entre los 36 equipos que entraron en la competición-decepcionó. Pareció superado por el fútbol volcánico del PSG, que ganó por aplastamiento. Embocó cinco goles, una cifra inédita en una final de Champions, pero pudieron ser bastantes más. Así de grande fue la diferencia entre los dos finalistas. Uno aniquiló al otro.

El viaje de esta temporada del PSG hasta la cima de Múnich empezó por un pedregal y no comenzó a pavimentarse hasta las últimas jornadas de la primera fase. Estuvo a punto de despeñarse, casi no lo cuenta, pero en cuanto llegaron las eliminatorias reformuló su puesta en escena. Tumbó a Liverpool, Aston Villa y Arsenal, lo más granado de la Premier, y se exhibió como un equipo trepidante, robusto y resplandeciente ante el Inter.

Luis Enrique constató para los que dudaban que es uno de los técnicos grandes de Europa. En Qatar, desde luego, ya lo saben. El proyecto de Al-Khelaifi, el presidente del PSG, y el emirato ven al fin cumplido su sueño europeo. Han tardado 14 años.