Deschamps: "Aún no he visto a un equipo que frene a Lamine Yamal"

Didier Deschamps habló con mucho respeto de España en la previa de la semifinal de la Nations League. El técnico galo, eso sí, reivindicó la figura de Ousmane Dembélé en un duelo que considera que va más allá de su duelo con Lamine Yamal.

Deschamps no era muy partidario de hablar del Balón de Oro, pero votó a favor de su pupilo. "Obviamente Dembélé es un jugador francés, con una temporada sensacional. A los medios os encanta especular, yo no debo hacerlo aquí, igual encuentran respuesta en la Nations League. No hablaré de Lamine Yamal sobre el Balón de Oro. Yo se lo daría a Ousmane, porque es francés, por supuesto, y se lo merece".

Del ex blaugrana añadió que "Ousmane siempre quiere más, su temporada ha sido maravillosa, causó estragos en la final de la Champions y queremos que haga un partido similar. Siempre se puede mejorar. Ousmane es muy exigente consigo mismo. El listón lo tiene alto respecto otras temporadas".

"No es una revancha"

Lo que no le gustó fue hablar de un saldo de cuentas entre ambas selecciones tras la victoria de España en la última Eurocopa: "No hablo de revancha, es una semifinal con la posibilidad de meternos en la final. No me pongo a pensar en el año pasado, España nos dominó con la posesión del balón y no negaré que fueron superiores en algunos aspectos. Creo que fue un partido fue reñido y disputado. Ahora tenemos otro estado mental".

De Lamine Yamal también tuvo que hablar y recordó que "no he visto a ningún equipo que lo pueda frenar, puede cambiar un partido de fútbol, en este escenario puede que el resultado no sea el mismo".

Del canterano barcelonista destacó también que "ha crecido y ha tenido una grana temporada siendo decisivo para el Barcelona. Pero no es el único decisivo, es un jugador diferencial, como otros del Barça. Tiene la capacidad de marcar goles y es un jugador que pueda cambiar un partido".

Bajas en defensa

Francia tiene muchas bajas atrás, como las de Koundé o Saliba, y Deschamps recordó que es un handicap. "Para medirnos a los delanteros españoles no es ideal que no hayan jugado juntos, pero los 25 jugadores llamados saben mis expectativas".

De Kylian Mbappé apuntó que en la pasada Eurocopa "no pudo estar a tope, lo hemos seguido esta temporada y tiene mucho potencial físico y futbolístico. Va a estar mejor que el año pasado".

De su posición reconoció que "jugará centrado intercambiando posiciones" y que lo fundamental es "tener equilibrio entre ataque y defensa. Ser sólidos atrás, pero no es lo único que cuenta".