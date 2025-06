El Atlético, sitiado por las protestas mientras el Real Madrid es el único que hace 'sold out'

Este miércoles, la FIFA celebró un 'briefing' previo al inicio del Mundial de Clubes, con el objetivo de explicar las novedades tecnológicas y arbitrales de la cita, que comienza el sábado 14, con el partido inaugural entre el Al Ahly de Egipto y el local Inter Miami de Messi. Cuando se abrió el turno de preguntas, surgió una incómoda: "¿Cómo van a garantizar la seguridad después de lo sucedido en Los Ángeles?". Los responsables del seminario, con el mítico exárbitro Pierluigi Collina a la cabeza, desviaron la cuestión, remitiendo su consulta a canales oficiales.

El Atlético, blindado en el lujoso Hotel Conrad

El Mundial de Clubes, un torneo concebido por Gianni Infantino con el objetivo de "marcar una nueva era" ni siquiera ha empezado y ya se ha topado con las primeras serias dificultades. Las protestas de Los Ángeles contra las redadas migratorias ejecutadas por el gobierno de Trump se han prolongado durante los días previos al primer gran plato fuerte del trofeo: el PSG - Atlético, que se disputa, precisamente, en California. Esto se suma a las dificultades que la organización está teniendo para vender las entradas a los precios de salida de tres dígitos previstos.

Uno de los más afectados por la situación que se vive en Los Ángeles es el Atlético. Los rojiblancos viajaron en un vuelo chárter que salió el martes de Madrid. La expedición 'colchonera', a la que se han ido uniendo los jugadores que han disputado ventanas Conmebol, se encuentra situada a apenas 200 metros de los disturbios. De ahí que al equipo no le ha quedado más remedio que blindarse en el lujoso hotel Conrad, donde las habitaciones valen entre 420 y 3.200 la noche.

La ubicación era ideal, en pleno corazón de la ciudad donde han hecho base los de Simeone, pero en estos primeros días se ha convertido en un foco de problemas. La situación alcanzó tal gravedad que la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ha decretado el toque de queda en el centro de la ciudad californiana. La regidora demócrata ha tomado esta medida de excepción mientras acusaba al gobierno de Trump de sumir en el caos a la segunda ciudad del país. El bloqueo afecta a las rampas de acceso y salida de las autopistas y nadie puede permanecer en las calles.

“Si no vive ni trabaja en el centro de Los Ángeles, evite la zona y siga las indicaciones de las fuerzas del orden. No se tolerarán el vandalismo ni la violencia”, reza el posicionamiento oficial del ayuntamiento californiano, una de las 12 sedes del Mundial de Clubes, pero no la única afectada por este problema de seguridad. En Washington DC o Charlotte, donde el Real Madrid juega su segundo partido ante el Pachuca, también han vivido protestas en contra de las detenciones que se produjeron el viernes pasado.

El Real Madrid causa furor antes de su llegada a EEUU

El conjunto blanco también ha sido protagonista en las horas previas al torneo, pero por circunstancias positivas. Los de Xabi Alonso viajan el sábado, 14 de junio, en un vuelo chárter con destino Palm Beach. Debutarán el miércoles 18, a las 21:00 horas, ante el Al Hilal saudí en el Hard Rock Stadium de Miami. Un encuentro para el que ya se ha colgado el cartel de 'no hay billetes'. Ya solo hay entradas disponibles en reventa y superan los 250 dólares, el importe que le habría gustado recaudar a la FIFA por muchas de localidades a las que ha tenido que ir rebajando el precio de salida.

Dean Huijsen y Xabi Alonso, este martes en Valdebebas. / REAL MADRID

Los tickets para ver el encuentro inaugural entre el Al Ahly de Egipto y el Inter Miami de Messi (02:00 horas la madrugada del sábado al domingo) se han ido vendiendo a cuentagotas. Un partido en el que, a raíz de los disturbios generados en Los Ángeles, se desplegará un dispositivo especial para impedir cualquier tipo de manifestación.

Desde que se pusieron a la venta en diciembre, los boletos más baratos para la puesta de largo del torneo han pasado de 306 euros a tan solo 50 euros, mientras que las entradas 'premium' arrancaron en 525 euros y las últimas se han vendido en 125. Mayor pinchazo todavía han resultado las entradas 'VIP', cuyo valor ha caído desde los 725 a los 260 euros dentro del plan de precios dinámico con el que la FIFA quería sacar el mayor beneficio.

El Real Madrid es el único capaz de romper la tendencia. Mbappé, Vinicius o Bellingham son los que más expectativas han generado. Tampoco hay entradas ya disponibles para el encuentro con el que los de Xabi Alonso cerrarán la fase de grupos ante el RB Salzburgo en el Lincoln Financial Field de Philadelphia, con capacidad para 69.000 espectadores. Solo es posible ya comprar tickets en la reventa, en categoría VIP, y por más de 800 euros.

El 'sold out' también se decretará en el segundo encuentro ante Pachuca, que se jugará en el Estadio Bank of America de Charlotte, con capacidad para 75.000 personas. El Real Madrid ha alimentado la atención después de haber sido uno de los grandes animadores del mercado de fichajes adicional que se ha abierto con motivo del Mundial de Clubes y que permitirá ver el debut de Dean Huijsen o Alexander-Arnold.