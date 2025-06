Xabi Alonso: "La asistencia de Vinicius ha sido buena, pero yo me quedo con la de Guti"

Xabi Alonso mostró su satisfacción después de clasificarse como líder de grupo con el Real Madrid tras conseguir una victoria solvente frente al RB Salzburgo. Triunfó el conjunto blanco con su estilo y eso es lo que más le satisface. "No nos hemos precipitado rápido. El esquema con tres atrás nos ha permitido una mejor salida de balón. Hemos podido aprovecharlo con Dean Huijsen y Rüdiger, al igual que con Bellingham. Me gusta tener esa flexibilidad", aseguró el técnico vasco sobre su cambio de diseño.

El cambio de mentalidad del Real Madrid

El técnico madridista explicó que Rüdiger es uno de los que mejor ha tomado la esencia de los tres centrales, "porque nos da riqueza y flexibilidad, con Arda Güler y Bellingham ganamos control. Nos da calidad colectiva. Cuanto mayor tengamos, los jugadores se verán beneficiados". Para Xabi Alonso, "la primera parte ha sido seria, porque hemos trabajado con paciencia, sabiendo que no se gana en diez minutos". En resumen, el Real Madrid consiguió "tener madurez para encontrar la oportunidad".

El preparador blanco puso como ejemplo "una jugada que se produce tras un córner. El repliegue que hacemos todos es espectacular. Solo hace falta ver cómo todos corren en 'sprint' para ponerse detrás del balón. Hay ese sentimiento de esfuerzo colectivo, que ha sido muy importante en muchas fases del partido. En la segunda no hemos tenido tanta pausa".

El encuentro se rompió gracias a Vinicius, después de que Gonzalo le diese un toque por no presionar. Anotó un gol y asistió a Valverde para el segundo tanto en un pase de gol muy comentado. "La de Vini ha sido muy buena, pero yo estaba en el campo con la de Guti y me dejó loco, me quedo con ella. Pero la de Vini ha sido casi igual", aseguró Xabi Alonso.

"Gonzalo me recuerda a Raúl"

La jugada la que hizo referencia, y que el brasileño declaró en zona mixta que había sido su ejemplo, ocurrió el 30 de enero de 2010, en el estadio de Riazor, cuando el '14' del Real Madrid sirvió un gol a Benzema en lo que se dio en llamar como "tacón de Dios". De este modo, el equipo blanco rompía una maldición de casi dos décadas sin ganar en el feudo coruñés.

Xabi Alonso quiso destacar a Vinicius más allá de esta acción, "porque me quedo con su sacrificio y compromiso defensivo, sabiendo juntarse y buscando al central para no quedarse descolgado". La conexión vintage entre Vinicius y Guti no fue la única esbozada en la intervención de Xabi Alonso. "Para ser honesto, no es sorprendente lo que hace Gonzalo, el típico número 9 que me recuerda en muchas cosas a Raúl. Siempre está en la posición correcta". Con todo, esto no le va a asegurar la continuidad en el Real Madrid: "Todavía no hay una decisión".

Porque la realidad devorará al canterano cuando regrese Mbappé. Mientras tanto, es el mejor jugador del Mundial de Clubes, llenándose de asistencias y goles, como el que anotó, de vaselina, para redondear la goleada ante el RB Salzburgo que da aire y espíritu al Real Madrid. "Vamos a esperar, no me quiero anticipar, Kylian pensábamos que llegaba a este partido y no ha podido ser, ahora tenemos cuatro días, quiero ser optimista pero cauteloso también", cerró el vasco, consciente de que, hasta el momento, el equipo ha progresado dentro de un esquema mutante y el convencimiento de que lo importante es tener el balón y el compromiso.