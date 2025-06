Mbappé, con la Juventus entre ceja y ceja

Salvo sorpresa, Kylian Mbappé estará disponible para enfrentarse a la Juventus en el partido de octavos de final del Mundial de Clubes. El ariete francés ya realizó algo de trabajo de campo en la previa de la victoria ante el Salzburgo (0-3), pero tras una reunión con Xabi Alonso y el cuerpo técnico, se optó por reservarlo. Ahora, ha llegado su momento.

El ex del PSG se ejercitó este viernes sobre el césped de las instalaciones de The Gardens North Country junto a los jugadores que fueron suplentes en Filadelfia. Poco a poco, su carga de trabajo aumenta, y con tres entrenamientos por delante, Xabi Alonso lo espera para enfrentarse a la Juventus de Igor Tudor, que, salvo la derrota contra el Manchester City (2-5), ha cuajado una buena fase de grupos.

En estas tres próximas sesiones, el objetivo del Real Madrid no es otro que conseguir que su estrella alcance el mejor tono físico de cara al próximo martes y pueda ser decisivo en el cruce ante la Vecchia Signora. Una buena noticia para levantar el ánimo tras el 'palo' de Alaba.

Sesión con los suplentes en Filadelfia

Durante este viernes, Mbappé mostró su cara más sonriente, como sus compañeros y entrenador, felices por haber sellado la primera plaza del Grupo H con una gran victoria ante el Salzburgo. El 3-5-2 que planteó Xabi Alonso funcionó y se pudo ver la mejor versión de algunas piezas clave en este 'nuevo' Real Madrid. Mbappé estuvo muy cercano a su compañero en la selección francesa, Eduardo Camavinga, que también mejora a buen ritmo.

Kylian Mbappé, durante el entrenamiento de este viernes / Real Madrid

La afición tiene muchas ganas de ver cómo encaja Mbappé en el planteamiento de Xabi Alonso. Uno de los retos del técnico tolosarra es conseguir que el francés brille junto a Vinicius, que puedan asociarse con naturalidad durante los partidos y que ninguno eclipse al otro.

Ante el Salzburgo, Vinicius cuajó un gran partido al lado de un Gonzalo que sigue dando motivos al club para no buscar un '9' en el mercado. El español sustituyó al francés y todo apunta a que el brasileño y el ex del PSG compartirán delantera el próximo martes. Sin duda, el canterano merengue adoptó tareas más 'peleonas', fijando a los centrales y liberando a un Vinicius que fue letal al espacio. Habrá que ver cómo lo adapta Xabi Alonso con la entrada de Mbappé en el once inicial