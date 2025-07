Jesús Tortosa: "El deporte siempre es entretenido y la escalada, con esa parte más de riesgo, lo hará increíble"

Jesús Tortosa (Madrid, 1997), taekwondista con diploma olímpico en Río 2016, será uno de los embajadores de la IFSC Climbing World Cup Comunidad de Madrid 2025, la sexta prueba de la Copa del Mundo de Escalada Deportiva que se celebrará en Alcobendas del 17 al 19 de julio, donde reside en la actualidad.

Con vista a Los Ángeles 2028, el madrileño se encuentra inmerso en un viaje donde pretende visitar hasta 50 países enseñando su deporte. En su camino, hará un parón para estar presente en la gran cita madrileña, que contará con los grandes escaladores del panorama internacional.

Tú eres de Madrid, ¿qué supone para ti, a nivel personal, ser embajador de un evento de esta categoría?

Traer un evento tan importante como este a España, a Madrid, a nuestra ciudad, es increíble porque refleja el modo de hacer que se está haciendo en todo el mundo del deporte. Es una forma de incentivar y de que la gente entienda que hay muchos más deportes, más allá de lo que son los más conocidos a día de hoy, como el fútbol, el baloncesto o el tenis. A los deportes más pequeños, a los que no tenemos tanta audiencia, nos ayuda a tener más visibilidad.

¿Serás embajador, cuál será tu papel más concretamente?

Mi papel es el de apoyar y darle más difusión. Que vean que un deporte de otra disciplina está metiéndose en el barro haciendo otro deporte como es este caso la escalada. Va a ser enfrentar un reto de cara al público y darle así más promoción.

¿Has practicado alguna vez la escalada deportiva?

He practicado como hobby, y sí he hecho a una vez. Además, en el colegio nos lo ponían como asignatura obligatoria (sonríe).

Y teniendo tan cerca el boulder de Sputnik que van a colocar aquí, ¿te atreverás a probarlo?

Yo creo que se me va a dar bien, yo pido casi un 1.90 y peso alrededor de 68 kg así que creo que tengo la tipología perfecta para la escalada, así que quizás me aventuro a probarlo.

¿Qué desafíos crees que propone este muro para los no iniciados? ¿Qué crees que tiene que tener alguien para escalarlo?

Creo que al final se trata de entender un poco cómo distribuir la fuerza a lo largo de nuestro cuerpo porque no estamos acostumbrados a ponernos en situaciones donde tengamos que utilizar la fuerza en sitios específicos de nuestro cuerpo como las manos o los pies. Por tanto creo esa parte será un reto.

¿Estarás ahí para animar a los aficionados, para infundir valor a aquello que les cueste?

Claro, el objetivo es poder hacer que todo el mundo se atreva y que vean que es posible y que pueden pasar un buen rato. Es importante que todo el mundo se anime, ya que tenemos la oportunidad de probarlo en casa.

¿Qué ofrecerá el evento a los aficionados?

Traer el mejor deporte del mundo aquí a la ciudad, traer a los mejores escaladores de un deporte que hace poco que es olímpico, que es súper dinámico y que a día de hoy no conoce mucha gente pero que es frenetismo puro y que todo el mundo puede venir a pasarlo en grande. El deporte siempre es entretenido y la escalada, que tiene esa parte más de riesgo, lo hará increíble.

¿Cómo surge la idea de que seas embajador de esta prueba de la Copa del Mundo de Escalada?

He sido deportista olímpico, he sido medallista mundial y Top-1 en taekwondo en 30 y al final surge de la idea de que estoy haciendo una labor de embajador con mi propio deporte por todo el planeta, creciendo en mis redes sociales y como al final tengo una gran audiencia pues el objetivo es tratar de conectar otras audiencias como puede ser de otros deportes a la escalada.

¿Cómo surge esta experiencia de ir a llevar el taekwondo por diferentes países hasta el objetivo que es Los Ángeles 2028?

Nuestro deporte es muy practicado pero no tan mediático como pueden ser otros y hay una persona en el mundo que sea el loco que se aventure a tratar de sacrificarlo todo por y para su deporte y en este caso he sido yo. El objetivo es darle mayor difusión a través de un contexto que atraiga más gente que no sea simplemente la competición y haga que mucha más gente que no sea solo del taekwondo lo pueda ver. El objetivo es visitar el mayor número de países, que la gente vea el reto que supone, que conozcan las culturas y me acompañen en mi camino mientras viajo y camino hacia Los Ángeles 2028.

El objetivo es visitar el mayor número de países, que la gente vea el reto que supone, que conozcan las culturas y me acompañen en mi camino mientras viajo y camino hacia Los Ángeles 2028 Jesús Tortosa — Embajador de la IFSC Climbing World Cup Comunidad de Madrid 2025

¿Qué valoración haces hasta el momento tras visitar ya 18 países?

Lo primero es que en España somos muy afortunados porque en otros países está muy complicado a nivel deportivo poder a cumplir sus metas por las situaciones sociales que tienen. Y luego me doy cuenta de que el mundo es muy grande y muy pequeño a la vez, personas que parecen muy lejanas llegan a conectar conmigo como si me hubiera criado con ellos y me han ayudado mucho a crecer mucho más en mi parte deportiva y considero que soy una persona totalmente distinta desde que empecé.

¿El objetivo son los Juegos pero a corto plazo tienes competiciones por delante?

De momento no he competido porque estaba con el viaje, pero el año que viene es cuando empieza lo fuerte y allí es cuando empezaré todo el proceso oficialmente.