Fran García, el lateral que Xabi Alonso fichó dos veces para el Madrid hace olvidar a Carreras

Hay dos hombres que han elevado su estatus en el Real Madrid durante el Mundial de Clubes. El primero es Arda Güler, que ha hecho olvidar la necesidad de fichar un '5' para el conjunto blanco, a poco que entienda las consideraciones defensivas que implica la posición. El segundo es Fran García, quien arrancó el torneo siendo el interino que le haría el trabajo sucio a Álvaro Carreras, el deseado por el club blanco al que el Benfica retiene salvo abono de la cláusula de 50 millones para el que no acepta ningún tipo de negociación.

La instrucción de Xabi Alonso que cambió su rol

Carreras cayó eliminado en octavos contra el Chelsea después de hacer un torneo discreto en el que se borró en fase de grupos tras una doble amonestación. Lejos de ser una liberación del equipo luso, con el que tiene contrato hasta 2029, su ausencia prematura ha coincidido con una mejora exponencial de Fran García. El lateral, en función de carrilero, disfruta con Xabi Alonso, quien le ha dado las claves necesarias para explotar en ataque, a la par que, al dotar de un sistema defensivo de verdad al Real Madrid, le ha permitido respirar.

El zaguero fue objeto de críticas la pasada campaña, donde sintió la vulnerabilidad de cubrir la banda de un Vinicius que nunca contribuía en las coberturas. Los equipos rivales buscaban con ahínco su zona geográfica como ahora lo hacen con un Alexander-Arnold que aporta más en ataque que en defensa. Sobre el último encuentro hay que tener en cuenta el dolor por la muerte de Diogo Jota, su excompañero en el Liverpool. "Jota era uno de mis amigos más cercanos. Y estoy seguro de que habría querido que jugase. Estuvo conmigo, estoy seguro"; reconoció en zona mixta.

También atendió a los medios Fran García después de ser el MVP del encuentro en el que anotó un gol ideado desde la pizarra de Xabi Alonso. "Está haciendo un grandísimo torneo. Es top. Está interpretándolo muy bien con y sin balón. Se ha posicionado mucho de la posición de Vinicius, que atraía a dos jugadores. Me alegro mucho por Fran, un chico de la casa que tiene una actitud top. Ha redondeado el buen torneo con el gol. El otro día se lo dije, si llegas vas a meter, si no llegas no. Y estaba donde tenía que estar", comentó sobre Fran García después de un tanto forjado entre los carrileros.

Cuando el Leverkusen obligó al Madrid a mover ficha

En el Real Madrid de hace apenas unas semanas hubiera sido tan impensable una defensa de tres como un gol en el que Trent asiste a Fran García. Pero el trabajo del jugador de Bolaños de Calatrava está siendo inmenso, tanto en la recuperación como en el empuje del equipo. "Puede parecer un tópico, pero es verdad que en el primer año me aconsejaron dejar las redes. Al final todo llega. Pero lo dije el otro día: yo estoy tranquilo, y creo que eso se nota. Estoy centrado en tratar de ayudar al equipo y en aportar lo mejor de mí", respondió sobre la competencia de Carreras.

Fran García no es hipócrita y sabe que "no hablar de jugadores de otros equipos", máxima de lo políticamente correcto que se autoimponen determinados futbolistas, es inútil cuando una noticia ha sido tan comentada. "Lo que pase fuera del campo obviamente se escucha, pero no me incumbe. Yo tengo que estar centrado en lo mío, y lo que pase fuera, ya se verá", añadió, consciente del valor que ha ganado en un Mundial de Clubes que le ha dado la razón a Xabi Alonso, quien ya se lo quiso llevar cuando estaba en el Bayer Leverkusen.

Fue después del magnífico año que cuajó en el Rayo, que le obligó a activar la cláusula de recompra por 5 millones. Tenía el 50% de los derechos del jugador por el que el vasco quería pagar su cláusula de rescisión. El regreso al conjunto blanco no fue fácil. Acusó el salto de nivel y en ausencia de un Mendy siempre renqueante no fue capaz de encontrar el contexto necesario con Carletto para rendir al máximo nivel.

Algo que sí ha logrado un Xabi Alonso que, en apenas unas semanas, ha potenciado a jugadores como el carrilero. Una posición fetiche para el entrenador del Real Madrid a través de la que ya consiguió una versión vitaminada de Grimaldo para acabar en la selección, a la que podría volver Fran García si mantiene el nivel, porque el beneplácito de Luis de la Fuente ya lo tiene.