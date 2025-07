El Real Madrid supera los 200 millones en fichajes de clase media y aún le falta un 'galático' para el mediocampo

El Real Madrid, como recordaba su presidente Florentino Pérez en la presentación de Álvaro Carreras, sigue construyendo su nuevo proyecto “para seguir en este ciclo virtuoso que nos ha permitido ganar 30 títulos en los últimos 15 años”. Y en esta dinámica en la que está envuelto en estos momentos, el club ha gastado ya más de 200 millones de euros en reforzar la plantilla.

Cuatro refuerzos... y el banquillo

La presentación de Carreras es la tercera, de los cuatro fichajes que ha cerrado el conjunto blanco. Solo le falta presentar a Franco Mastantuono, y eso no ocurrirá hasta más allá del 14 de agosto, fecha en la que el argentino cumple su mayoría de edad. A Mastantuono y Carreras se suman las llegadas del inglés Trent Alexander-Arnold y la del hispano-holandés Dean Huijsen. Cuatro caras nuevas que han provocado un desembolso de 182, 2 millones de euros repartidos entre los 59 de Dean Huijsen, 10 de Trent Alexander-Arnold para poder jugar el Mundial de Clubes, otros 63,2 de Franco Mastantuono y los 50 que se han pagado al Benfica por Álvaro Carreras.

A los 182,2 millones hay que sumar el coste del relevo en el banquillo con la salida de Carlo Ancelotti, cuya finiquito ascendía a 11 millones de los 6 netos anuales que le quedaban por cobrar al tener un año más de contrato, y los 10 millones que se pagan al Bayer Leverkusen para activar la cláusula de salida que Xabi incluyó en su contrato a posteriori en previsión de la llamada del Real Madrid. Por tanto, a día de hoy, el Real Madrid ha invertido 202,2 millones en la reconstrucción de la plantilla del primer equipo de cara a la próxima temporada.

El problema es que aún restan por hacerse algunos ajustes y el principal es la llegada de un mediocentro de jerarquía, la sota de bastos de la baraja de un Xabi Alonso que busca un futbolista con su perfil para dirigir al equipo desde la medular. No estando disponibles grandes nombres como Enzo Fernández (Chelsea) o Alexis MacAllister, el nombre que dio en su día Carletto junto al del italiano Sandro Tonali, los nombres que han vinculado al club blanco son los del alemán Angelo Stiller y el italiano Nicolo Barella. Dos jugadores que no terminan de convencer a Florentino Pérez, que es consciente de que el equipo necesita un jugador de garantías en esa posición, como le ha dicho a Xabi Alonso, pero también le ha comentado que el club solo desembolsará una fuerte cantidad de dinero, una cifra cercana a los 100 millones, si el jugador es alguien tan contrastado como Rodri. El problema es que el madrileño tiene contrato con el Manchester City hasta 2027 y no está en el mercado. Eso complica mucho la situación a un Xabi que insiste en cerrar un fichaje en esa demarcación, pero el club ya le ha comentado su postura al respecto.

Así que 200 millones después, la plantilla del Real Madrid no termina de estar cerrada ya que "necesita" fichar al hombre al que Xabi entregará el timón de la nave. Huelga decir que en la plantilla actual no hay un futbolista de esas características, por más que Tchouameni, Valverde o Arda Güler parezcan haberse consolidado en el medio en estos partidos en el Mundial de Clubes.

84,6 en ingresos

Si eso es lo más destacado en lo referente al capítulo de gasto, en el de ingresos, los blancos están de enhorabuena porque el Mundial de Clubes ha dejado en las arcas del club 74,6 millones de euros por la participación del equipo, que ha llegado hasta semifinales. Esa no es la única entrada registrada hasta el momento en las arcas, ya que los de Chamartín han cerrado los traspasos de Víctor Muñoz a Osasuna por 5 millones y de Obrador al Benfica por otros cinco, lo que aumenta la cifra de ingresos hasta los 84,6 millones.

Además, hay que recalcar el acuerdo para el pago en tres plazos de los traspasos de Dean Huijsen al Bournemouth, el de Mastantuono a River Plate, y el de Álvaro Carreras al Benfica. Una amortización que destensa notablemente las operaciones a afrontar por parte del club blanco. Y también se libera la presión de dos salarios importantes de jugadores que acumulaban muchas temporadas en el club como Luka Modric (10 netos) y Lucas Vázquez (9,38). Casi 20 millones que le permitirán afrontar la prima de fichaje que cobrará Alexander-Arnold, quien llegó libre del Liverpool.