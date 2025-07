Revolución en el baloncesto televisado en España

La Asamblea de la ACB ha dado luz verde a iniciar un proceso de transformación en el panorama televisivo del baloncesto español: la plataforma de 'streaming' DAZN emitirá la Liga Endesa las próximas tres temporadas. Así lo autorizaron los clubs el pasado jueves. Un cambio que provoca una desvinculación de la competición estatal con Movistar Plus+ —que retransmitió los partidos del campeonato en exclusiva durante las últimas nueve campañas— y a su vez la entrada en escena de TVE. La cadena pública dará también en abierto un encuentro por jornada, a través de sus canales La1, La2 o Teledeporte. Algo que no ocurría desde hace 13 años, en 2012.

Según apunta 2Playbook, medio especializado en la industria del deporte, el acuerdo entre la ACB y DAZN se ha cerrado por 14,5 millones de euros por año entre los cursos 2025-26 y 2027-28. Como consecuencia, el contrato que presentó en junio Movistar para renovar los derechos de emisión no ha sido suficiente para la ACB. No obstante, los clubes percibirán menos dinero por las retransmisiones con esta nueva oferta, ya que la empresa de Telefónica ofreció casi 19,5 millones de euros las últimas cinco temporadas.

Satoransky entra a canasta defendido por Chris Jones. / EFE

Con todo, los equipos esperan obtener mayor visibilidad a raíz de este cambio, ya que la plataforma británica, —que ofreció la Euroliga entre 2019 y 2023— cede un partido en abierto para emitirlo en los canales de RTVE. Asimismo, se prevé que la Copa del Rey se emita en cerrado y en abierto. Una apuesta híbrida para retransmitir el baloncesto nacional a la que otras televisiones autonómicas, como TV3 o EITB, del País Vasco, se quieren sumar.

Movistar Plus+ mantiene la Euroliga; Amazon Prime entra en la NBA

A pesar de no poder emitir la ACB, Movistar Plus+ mantiene los derechos de la máxima competición del baloncesto europeo. El campeonato y la plataforma privada española afianzan su relación, renovando el acuerdo de derechos de emisión hasta 2031. De cara a la próxima campaña, la Euroliga cambia su formato, en el que contarán un total de 20 equipos —cuatro representantes de la ACB: Real Madrid, Barça, Baskonia y Valencia Básket— y se eliminan el partido para el tercer y cuarto puesto de la Final Four.

Los jugadores de Oklahoma City Thunder celebran el último título de la NBA. / MANUELA SOLDI / EFE

En el caso del baloncesto internacional, los aficionados de la NBA deberán contar con la incorporación de Amazon Prime Video para disfrutar del campeonato. La plataforma de streaming de la multinacional de envíos a domicilio ha llegado a un acuerdo con la liga estadounidense hasta 2036.

En Estados Unidos, la TNT dejará de emitir estos encuentros. En España, Prime Video ofrecerá 87 partidos de la temporada regular, la NBA Cup, el Play-in, algunos partidos de los playoffs y las Finales, sin ningún coste adicional a la suscripción inicial de sus clientes.