Alcaraz duda ante Dzumhur en su regreso, pero avanza en Cincinnati

Carlos Alcaraz regresó este domingo a la competición venciendo en tres sets, por 6-1 y 2-6 y 6-3 en una hora y 41 minutos, al bosnio a Damir Dzumhur (n.56) en la segunda ronda del ATP 1.000 de Cincinnati, su primer partido desde que perdió la final de Wimbledon el pasado 13 de julio frente al italiano Jannik Sinner, número uno del mundo.

Segundo del ránking de la ATP, Alcaraz se enfrentará en la siguiente ronda de este torneo de pista dura al vencedor del duelo entre el neerlandés Tallon Griekspoor (n.32) y el serbio Hamad Medjedovic (n.72).

Pasadas las 15 horas y con unos 32 grados en Cincinnati, el murciano saltó a las pistas de nuevo después de tomarse casi un mes de descanso y de que, como Sinner, renunciara al ATP 1.000 de Toronto.

Cincinnati, un torneo en el que en 2023 perdió el título en una final memorable frente al serbio Novak Djokovic, será su única preparación para el Abierto de Estados Unidos, el último ‘grande’ del año y que empezará en Nueva York el próximo 24 de agosto.

Debut de claroscuros

Parecía que iba ser un regreso plácido, el partido perfecto para coger ritmo y engrasar músculos, cuando Alcaraz se anotó el primer set a toda velocidad por 6-1 en solo 28 minutos frente a un Dzumhur al que ya había vencido en Roland Garros este año. Pero la segunda manga fue otra historia.

Los errores no forzados (nada menos que 16 en ese segundo set) se acumularon para el de El Palmar. Destemplado y sin brío en sus movimientos, Alcaraz también abrió la puerta para que Dzumhur se creciera y el balcánico no lo desaprovecho anotándose el set con dos roturas de saque

Todavía no se habían encendido las alarmas por completo aunque Alcaraz parecía frustrado y sin su chispa habitual. “Venga, cabreado pero positivo”, le animaban desde su cuerpo técnico. No fue una reacción explosiva pero el brillo de Alcaraz reapareció.

Fue con 2-1 para el español y saque para el bosnio cuando dio un golpe sobre la mesa. Apretó el puño, gritó ‘vamos’ y, tras un punto épico marca de la casa en el que se señaló a la oreja para deleite de la afición, rompió el servicio de Dzumhur para empezar a salir del callejón en el que se había metido.

Volvía a sonreír Alcaraz, volvía a disfrutar con algunos peloteos para enmarcar. Pero aún tuvo que sudar un poco más para solventar su estreno en Cincinnati.

Con 4-2 y todo en apariencia encarrilado, Alcaraz volvió a perder su servicio y el set se complicaba una vez más (4-3).

Pero esta vez se repuso de inmediato con un 'break' justo a continuación (5-3) y ya no miró atrás para certificar con victoria -y con una celebración de mucha garra y rabia- su retorno a las pistas.