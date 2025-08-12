Tenis

Masters 1.000 de Cincinnati: Hamad Medjedovic - Carlos Alcaraz, en directo

El murciano tuvo dificultades en su debut en el torneo ante Dzumhur, pero espera seguir con paso firme su camino hacia la final

Carlos Alcaraz.

Carlos Alcaraz. / EFE

Redacción

Madrid

El murciano Carlos Alcaraz se impuso al bosnio Damir Dzumhur (número 58) en su debut en el Masters 1.000 de Cincinnati por 6-1 y 2-6 y 6-3 en una hora y 41 minutos.

En tercera ronda se medirá este martes al serbio Hamad Medjedovic (número 72), que derrotó al neerlandés Tallon Griekspoor (número 32) por 6-4 y 7-6(3).

