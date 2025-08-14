El Real Madrid inscribe a Mastantuono en el Castilla y deja hueco para un fichaje más

Se daba por descontado que Franco Mastantuono, la perla argentina que hoy cumple 18 años, llevaría el 25 en su primera temporada en el Real Madrid. Era una conclusión sencilla, pues era el único dorsal que quedaba libre en el abarrotado vestuario de Xabi Alonso. Sin embargo, en su presentación ha lucido el 30 que llevaba hasta ahora en River Plate. ¿Qué significa eso? Que jugará con ficha del Castilla, el filial blanco, y que el Real Madrid se guarda una ficha libre para un posible sexto fichaje antes de que termine el mercado.

Alistarle en el Castilla no tiene reglamentariamente excesiva relevancia, tampoco tiene impacto en el 'fair play' financiero (en ese aspecto, es como si estuviera en el primer equipo) o en su capacidad para jugar partidos a las órdenes de Xabi Alonso. Y el Madrid siempre podría cambiar de opinión de aquí al 1 de septiembre e inscribirle en el primer equipo. Sin embargo, resulta sintomático que el club blanco quiera guardarse ese as en la manga para un último fichaje.

El fichaje más caro del Real Madrid

Como ya es (triste) tradición, nadie en el club respondió preguntas durante la presentación de Mastantuono, que lleva varios días entrenando al margen del grupo en Madrid, a la espera de que cumplir la mayoría de edad. Una decisión que el Real Madrid tomó por prudencia, ante la fiscalización que en los últimos años viene ejerciendo la FIFA sobre la transferencia de jugadores extranjeros menores de edad.

Cumplida la efeméride, Florentino Pérez pudo al final dar la bienvenida oficial a su fichaje más caro de este verano, 63,2 millones de euros. "Llega al Real Madrid uno de los mayores talentos que han emergido en el mundo del fútbol en los últimos tiempos", remarcó el presidente madridista.

Tomó después la palabra Mastantuono, que estuvo acompañado de sus padres y sus dos hermanos. "Hoy se cumple un sueño para mí, como futbolista y como persona: llegar al club más grande del mundo. Voy a ser un hincha dentro de la cancha", reivindicó el chico antes de clausurar el acto protocolario y dirigirse a su rueda de prensa ante los medios.