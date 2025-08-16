El español Manuel González logra la 'pole position' y nuevo récord, pero saldrá cuarto

El español Manuel González (Kalex), líder de la categoría, logró la 'pole position' para el Gran Premio de Austria de Moto2 que mañana, domingo, se disputará en el circuito 'Red Bull Ring' de Spielberg, pero tendrá que salir desde la cuarta posición para cumplir con la sanción impuesta en la práctica oficial.

González estableció un nuevo récord absoluto de Moto2 al rodar en 1:32.779, su sexta 'pole position' de la temporada, con la que batió el registro que logró en la práctica oficial, en la que paró el cronómetro en 1:33.290, aunque al molestar al también español Albert Arenas (kalex), fue sancionado con la pérdida de tres posiciones en la formación de salida de la carrera austríaca.

La primera línea de salida de Moto2 en Austria estará formada por el español Daniel Holgado (Kalex), el brasileño Diogo Moreira (Kalex) y el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro).

El colombiano de origen español y campeón del mundo de Moto3 en 2024, David Alonso (Kalex), fue el más rápido en la primera clasificación, en la que sorprendió a todos sus rivales con un registro de 1:33.062, con el que superó en más de una décima de segundo y con nuevo récord absoluto de la categoría, a todos sus rivales.

Alonso batió el tiempo de que había establecido en la práctica oficial el español Manuel González, líder del mundial, que rodó en 1:33.290.

Junto a Alonso pasaron a la segunda clasificación el japonés Ayumu Sasaki (Kalex), el español Daniel Muñoz (Kalex), que sustituye al lesionado piloto turco Deniz Öncü quien se lesionó una pierna el pasado lunes practicando 'motocross' mientras se entrenaba, y el neerlandés Collin Veijer (Kalex).

Con unas condiciones atmosféricas óptimas, comenzó la segunda clasificación, en la que el líder del campeonato también fue la primera referencia al rodar en 1:33.322, a tres décimas del registro de Alonso.

Tras la estela de González en la primera vuelta lanzada se situaron el también español Alonso López (Boscoscuro) y el brasileño Diogo Moreira (Kalex), mientras que Arón Canet (Kalex), que sufrió una fuerte caída por la mañana, intentaba sobreponerse a las molestias de su percance.

González encadenó una segunda vuelta rápida consecutiva que le dejó a doce milésimas de segundo (1:33.074) del récord de David Alonso, que fue el siguiente protagonista de la sesión al quedarse a escasamente dos milésimas de su propio récord, tras parar el cronómetro en 1:33.064.

Todos los pilotos pasaron por sus talleres para intentar optimizar el rendimiento de sus prototipos para la segunda salida a pista, en la que los pilotos más rápidos intentaron evitar que cogiese el 'rebufo' de sus motos cualquiera de sus rivales.

En ese segundo y último 'time attack' volvió a surgir la figura del líder del campeonato, Manuel González, que comenzó a marcar parciales de vuelta rápida para batir el récord de David Alonso, un objetivo que consiguió al parar el cronómetro en 1:32.845 que era récord absoluto de la pista dejando atrás a todos sus rivales.

Pero el líder del campeonato no se conformó con ese tiempo y en el siguiente giro comenzó a marcar nuevamente parciales de récord para bajarlo hasta 1:32.779.

El ritmo de 'Manugas' González en ese tramo final de la segunda clasificación resultó inalcanzable para sus rivales, que no pudieron batir sus registros personales, pues las dos mejores vueltas rápidas de la categoría las marcó el madrileño, seguido por Daniel Holgado (Kalex), que se quedó a 94 milésimas, con el brasileño Diogo Moreira (Kalex) en la tercera posición.

Al final, Arón Canet, superando las molestias ocasionadas por la fuerte caída que sufrió en la segunda tanda libre de entrenamientos, se tuvo que conformar con la octava posición, superado por Manuel González, Daniel Holgado, Diogo Moreira (primera línea); Celestino Vietti, David Alonso y Senna Agius (segunda línea), y junto a Albert Arenas y Collin Veijer en la tercera línea.