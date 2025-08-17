Tenaglia da la primera alegría al Alavés

El argentino Nahuel Tenaglia refrescó Mendizorroza este sábado con un gol en el tiempo de descuento en una noche calurosa para recibir a la primera jornada de LaLiga en la que el Deportivo Alavés se impuso al Levante por 2-1.

Cuando parecía que el duelo iba a acabar en empate tras un gol de Jeremy Toljan, apareció el defensa para sumarse a Toni Martínez, que había adelantado a los suyos con un cabezazo en la primera mitad.

Fue la primera victoria del Glorioso en un arranque liguero desde hace seis años, mientras que el Levante tendrá que esperar para estrenarse en su regreso a Primera.

El conjunto local tuvo protagonismo desde los primeros minutos pero sin generar peligro en los dominios de Pablo Campos que no tuvo trabajo a pesar de los acercamientos albiazules.

Carlos Vicente comenzó a hacer diabluras mientras el Levante aterrizaba en el partido con una vocación más defensiva. De hecho, la presión de los granotas bloqueó por momentos la circulación de balón de los locales Antonio Blanco y Pablo Ibáñez, que les costaba conectar con la zona ofensiva. El balón parado fue la mejor para los locales que no dejaron salir con balón a sus rivales.

Cuando mejor estaba el Levante, que llegó con claridad con un remate de Iván Romero, fue el Alavés el que pegó primero con un cabezazo de Toni Martínez en una jugada que no pudo despejar el Levante. El delantero ya había avisado antes y lo consiguió en el minuto 36.

Con el gol se crecieron los locales, que pudieron ampliar la renta, sobre todo, a través de la banda derecha de Carlos Vicente.

Aunque en la segunda parte el Levante entró mejor y con la idea clara de volcar su juego hacia la meta de Antonio Sivera, de nuevo el balón parado de los vascos volvió a ser una amenaza para los de Julián Calero.

Una defensa poco habitual del ‘Chacho’ Coudet estuvo firme bajo el liderazgo Facundo Garcés para frenar a los atacantes valencianos, que ganaron protagonismo con el ingreso de José Luis Morales. Precisamente un desajuste defensivo de los locales dio el empate a un Levante que no dejó de creer.

Roger Brugué lo internó desde lejos tras un recuperación en el minuto 68, pero se encontró con Antonio Sivera que aunque logró despejar, no pudo llegar al remate de Toljan.

En la jugada posterior, el Alavés estuvo cerca de volver a adelantarse en una jugada cargada de rechaces que acabó con la petición de penalti de los locales por una posible mano de Unai Elgezabal.

Coudet fue a por el partido con dos delanteros y Mariano Díaz estuvo cerca de materializar el empuje vitoriano pero se encontró con un gran Pablo Campos.

En el tiempo de descuento apareció el argentino Nahuel Tenaglia para empujar en el segundo palo un centro de Antonio Blanco, que dominó con maestría el centro del campo y el Alavés se llevó los tres puntos en el último suspiro.