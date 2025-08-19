Xabi Alonso se bunkeriza en el Madrid con un cambio de tono

Xabi Alonso sabe que su destino en el Madrid dependerá de lo que haga en el campo, pero también de lo que sea capaz de obtener fuera de él. Si algo han demostrado los tiempos recientes en el club blanco, es que un entrenador tiene que ser portavoz de la entidad. De lo contrario, corre el riesgo de perder el apoyo de los sectores implicados en el día a día de la institución. De ahí la defensa del oficialismo que ha llevado a cabo en la rueda de prensa previa al partido de Osasuna que supone el pistoletazo oficial a la temporada 2025/2026.

Las diferencias con Alemania

En Alemania, Xabi Alonso se sintió libre para opinar de todo tipo de temas desde su individualidad. Lo hizo, por ejemplo, sobre la cuestión de los refugiados, asegurando que "tenemos nuestros valores en Alemania que debemos defender, en Europa hay que defenderlos con fuerza y estoy seguro de que el fútbol comparte eso". Tampoco tuvo reparos en desvelar que había castigado a Wirtz, la estrella del Bayer Leverkusen, por llegar tarde a un entrenamiento, a pesar de que el jugador aludió que estaba en un atasco.

Como jugador fue igual. Un jugador que huía de las polémicas y que afrontaba con naturalidad las situaciones del juego. En su presentación con el Madrid mantuvo un tono cordial, asegurando que lo más importante era hacer "reconocible" al equipo. Un lugar común utilizado por la mayoría de entrenadores, pero que en su caso tenía una clara intencionalidad: evitar el caos programático de Ancelotti que en sus buenos tiempos había permitido una explosición creativa que terminó derivando en una falta de programa. No tardó en romper con el pasado reciente del italiano, quien le entrenó en el Bayern, dando a entender todas las mejorías que había implementado.

Hasta que llegó el primer batacazo con el PSG, donde se vio, por primera vez, a un Xabi Alonso débil y agotado. Lo primero que hizo tras el 0-4 de semifinales del Mundial de Clubes fue marcar una frontera emocional entre la pasada campaña, que llevó la firma de Carletto, y la nueva, que será de su plena responsabilidad. Para la misma ha recibido la mayor inversión reciente en fichajes, con refuerzos, sobre todo en la parte defensivo, que le habría gustado tener al italiano antes de su segunda muerte en el Bernabéu.

Portavoz oficial del Madrid

Xabi Alonso ha conseguido, en corto espacio de tiempo, que sean temas de conversación cuestiones rutinarias, pero a las que él le da mucha importancia. Por ejemplo, el tema de la puntualidad. Que Mastantuono haya acudido a sus dos primeros entrenamientos antes de la hora prevista es un motivo de agrado y loa por parte del aficionado blanco, que valora el regreso de la disciplina formal. Lo hace después de abrazar y valorar "el poder de la amistad", el 'meme' de Ancelotti, fumando un puro, y rodeado de sus jugadores, que hablaba del éxito del 'laissez-faire' en clave blanca.

Con Xabi Alonso busca algo diferente, el regreso a las orígenes del 'Mourinhismo', corriente que surgió para hacer frente al Barça más dominador de la historia. Es la misma receta que quiere aplicar el vasco en sus primeros tiempos en el Bernabéu, como evidenció en una intervención previa al duelo contra Osasuna en la que dijo alinearse con Arrasate en su explicación tras la polémica del gol de Ferrán Torres en Son Moix; criticó la falta de descanso y flexibilidad de LaLiga, junto al Juez Único, por no aplazar el encuentro frente al club 'rojillo' y se opuso al Barça-Villarreal de Miami.

De un tiempo a esta parte, el Madrid abandera una cruzada contra los estamentos del fútbol, que van desde instituciones como la UEFA o LaLiga, hasta coletivos como el arbitral. Lo hace desde la postura de la Superliga o pidiendo una reforma integral del arbitraje. Por el contrario, defiende torneos como el Mundial de Clubes, de ahí la asunción por parte de Xabi Alonso del reto, impidiendo una interinidad.

Mientras que el torneo fue un campo propicio para el intercambio de opiniones, LaLiga ha arrancado con el vasco cerrando filas y enfrentándose directamente a las preguntas incómodas, como la del periodista argentino que le preguntó sobre la declaración de amor de Mastantuono con Messi. "Normal que diga que es su jugador favorito. Es argentino, zurdo... ¿Cómo le voy a decir quién es su jugador preferido?", cerró filas sobre uno de los jugadores que lucharán por un puesto en el once. Y cada disputa por una titularidad acarraerá decenas de preguntas que pondrán a prueba la 'bunkerización' de Xabi Alonso.