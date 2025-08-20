Alberto Pérez, campeón del Grom King Junior Men Rising Series en San Cristóbal

El barrio marinero de San Cristóbal fue escenario este martes de la última prueba clasificatoria de los Junior Men Rising Series de la IBC, que reunió a los mejores talentos jóvenes del bodyboard europeo y canario. La competición, celebrada en la ola de El Caletón, dejó como gran vencedor a Alberto Pérez, que se alzó con el título tras una jornada marcada por el espectáculo y el ambiente de gran afición.

La cita, organizada por Epic Events junto a la IBC World Tour, la Federación Canaria de Surf y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ofreció condiciones inmejorables con olas de hasta dos metros, tubos y rampas que hicieron vibrar a público y competidores.

Junior Men Rising Series de la IBC / La Provincia

Desde la mañana, las primeras mangas estuvieron cargadas de acción, con maniobras radicales y mucha igualdad entre los participantes. A medida que avanzaba el campeonato, los nombres de la cantera canaria comenzaron a imponerse: Hugo Medina mostró un gran repertorio de backflips, Adrián Santana destacó por su estilo limpio y Jorge Silva brilló con potentes rolos que arrancaron los aplausos de la grada. Alberto Pérez, con gran solidez en cada ola, fue creciendo en confianza hasta llegar a las rondas decisivas.

Semifinales

Las semifinales ya anticipaban un desenlace vibrante, con Pérez marcando una sumatoria de 13,60 puntos que lo colocaba como favorito para la gran final. Y no defraudó: en la última manga, disputada íntegramente entre riders de las islas, la emoción se mantuvo hasta el último minuto. Jorge Silva luchó hasta el final pero terminó cuarto, mientras que Santana alcanzó la tercera plaza gracias a una serie muy completa. Medina se aseguró el segundo puesto con espectaculares maniobras aéreas, pero el gran protagonista fue Alberto Pérez, que dominó la final con determinación y firmó la mejor puntuación del campeonato: 15,85 puntos.

La organización destacó la importancia de estos eventos clasificatorios, que se han ido incorporando al calendario con el objetivo de dar más oportunidades a los riders junior. Estas pruebas no solo sirven para medir el nivel de la cantera, sino también para ofrecer a los jóvenes competidores experiencias internacionales que consolidan su crecimiento deportivo.

El evento confirmó a San Cristóbal como cuna de grandes talentos del bodyboard, siguiendo la estela de figuras como Lionel Medina o Isaac Rodríguez.

Con esta prueba, IBC cierra el calendario clasificatorio y pone rumbo a la gran final en el Gran Canaria Frontón King, que se celebrará en Gáldar del 11 al 25 de octubre, donde se coronarán los nuevos campeones mundiales junior y absolutos.