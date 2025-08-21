El 'Iberian Throwdown 2025' convertirá a ExpoDeca en punto de encuentro del CrossFit internacional
Se competirán en las categorías Élite individual masculino y femenino, Equipos RX, Intermedio, Escalado, Rookie y Máster (+35 y +40)
ExpoDeca acogerá la gran final del Iberian Throwdown 2025, una de las competiciones más relevantes del circuito internacional de CrossFit, en la que se darán cita más de quinientos atletas procedentes de más de veinticinco países. La fase decisiva del evento se celebrará en formato presencial del 3 al 5 de octubre, en el Recinto Ferial de Tenerife, en el marco de la Feria de la Actividad Física y el Deporte de Canarias 2025.
La competición, organizada por Lava Sports Group, contará con diferentes categorías Élite individual masculino y femenino, Equipos RX, Intermedio, Escalado, Rookie y Máster (+35 y +40), consolidándose como una cita clave para aficionados del CrossFit en el ámbito nacional e internacional. La fase clasificatoria tuvo lugar en formato online del 23 de junio al 23 de julio.
En esta nueva edición, se espera la participación de algunos de los mejores atletas del mundo y nuevos talentos que aspiran a seguir los pasos de Fabián Beneito y María Granizo, finalistas de los CrossFit Games y campeones de Iberian Throwdown 2024.
Inscripciones
Aunque la mayoría de categorías ya han completado sus cupos, aún quedan algunas plazas disponibles para cerrar las inscripciones con un lleno absoluto. Aquellas personas interesadas en participar, pueden hacerlo a través del sitio web oficial del evento (www.iberianthrowdown.com) antes del 31 de agosto.
La competición se celebrará en el marco de ExpoDeca, la Feria de la Actividad Física y el Deporte de Canarias promovida por el Gobierno de Canarias y organizada por el Cabildo de Tenerife a través de la empresa pública Ideco, que vuelve a situar al archipiélago como punto de referencia para el deporte internacional, conjugando competición, visibilidad turística e impacto económico local.
