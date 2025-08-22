LaLiga Hypermotion tiene un marcado acento canario. No solo por la presencia esta temporada de la Unión Deportiva Las Palmas y la relevancia de su plantilla, con jugadores de la talla de Jonathan Viera y Jesé Rodríguez, de regreso a la entidad insular, si no porque según el portal especializado en el planeta fútbol y con un marcada relevancia en materia económica, Transfermarkt, el futbolista mejor valorado de la categoría es uno formado en los campos de Gran Canaria y que tuvo que emigrar para encontrar su hueco en la élite.

A base de regates en las calles de El Polvorín, orgullo de su barrio, y ahora santo y seña del Deportivo de la Coruña, Yeremay Hernández es el jugador con mayor impacto económico de la liga Hypertensión, como se le ha acuñado ultimamente en el argot futbolístico por la imprevisibilidad de variante de la clasificación de una semana para otra.

El extremo del Depor tiene una cotización de 15 millones de euros y a su alrededor se ha creado una corriente de intereses por ficharle de equipos tan importantes como el Chelsea, pasando por proyectos de futuro como el Como, y algún que otro de LaLiga EA Sports. Aun así, el grancanario continúa su periplo en Galicia a las órdenes de Antonio Hidalgo y contribuyó en la primera jornada del campeonato a la victoria coruñesa por 1-3 al Granada.

El segundo, de la UD

Tras Yeremay, teniendo en cuenta el orden de estimación de Trasnfermarkt, el segundo jugador más valioso de Segunda es uno de la Unión Deportiva. Mika Mármol, tasado en 10 millones de euros, cantidad que la pasada ventana del mercado invernal rechazó el club para su venta por la Roma, tiene uno de los mejores carteles de la división.

A falta de nueve días para que se cierre el plazo de traspasos, y teniendo en cuenta las palabras del presidente Miguel Ángel Ramírez de que Mármol continuaría como jugador de la UD, y siguiendo a los nombres de Sergio Arribas y Dion Lopy, del Almería; además del de Juan Cruz (del Leganés); el sexto futbolista con mejor cotización es otro que está a disposición de Luis García.

El mejor fichaje

Milos Lukovic ostenta un importe en su ficha de Transfermarkt de 5 millones de euros. Avalados por su pertenencia al Estrasburgo, club propiedad del Chelsea, el delantero serbio además es el mejor fichaje de LaLiga Hypermotion teniendo en cuenta su valoración.

En este sentido, y como se puede apreciar en la tabla adjunta en la parte superior, el sexto jugador que mejor tasación ostenta del grupo de fichajes de la categoría de plata es otro de la UD. Lorenzo Amatucci, valorado en 3,5 millones. Cantidad que se antoja escasa para una de las promesas firmes del fútbol italiano y que llegó cedido a la UD desde la Fiorentina.

Atendiendo a la plantilla amarilla, cabe resaltar dos ejemplos de lo que suponen estas valoraciones de mercado. En tercer y cuarto lugar como jugadores con mayor precio dentro de la caseta insular aparecen con 2,5 millones de euros dos hombres con realidades distintas.

Lorenzo Amatucci posa con una camiseta de la UD sobre el césped de uno de los campos de Barranco Seco. / LP/DLP

Disparidad de criterios

Primero Sandro Ramírez, que viene de anotar 9 goles la pasada campaña en Primera División, cuantía reseñable y que no está al alcance de muchos delanteros. Sin embargo, su DNI muestra 30 años y una dilatada carrera en sus botas, tanto como para que el Everton pagara 6 millones por él en el verano de 2017 (la UD desembolsó por él 1 millón al Huesca en dos tandas de medio millón).

Y segundo, Juanma Herzog, con la misma cotización, lograda en apenas 23 partidos en Primera División en dos cursos. Eso sí, a los 21 años, y reflejo de la potencialidad que le auguran los tasadores de Transfermarkt.

La UD tiene la segunda plantilla con mayor valoración económica de Segunda, tasada en 42,3 millones de euros

En el sumatorio del plantel insular, a falta de las salidas que tiene que acometer antes del 1 de octubre, la valoración de Las Palmas se cifra en 42,3 millones de euros, solo superado por el Almería, con 52,8 millones, y superando al Deportivo de la Coruña, tercero en discordia con un valor de 34,8 millones hasta la fecha.