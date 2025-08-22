La lista de Scariolo: una España sin bote en la que Brizuela hará de ‘Brown’ y Aldama y Juancho marcarán el calado del equipo

Sergio Scariolo ofreció, a la conclusión del partido que midió a España con Alemania en Madrid que ganaron los teutones en la prórroga (105-106), la lista de jugadores que participarán en el Eurobasket, que arranca a mediados de la próxima semana. Una docena de jugadores entre los que destaca la baja de última hora de Alberto Díaz, jugador de Unicaja, que se suma a la del madridista Alberto Abalde, que se marchó de la concentración por una lesión muscular, al igual que su excompañero de club Eli John Ndiaye. Otro que no llegó a incorporarse a la concentración fue Lorenzo Brown, quien no participará por un asunto personal.

BASES-ESCOLTAS

La posición que genera más dudas, por la juventud de sus jugadores, donde no habrá nombres de peso como los de Sergio Llull, que ha dejado la selección y fue homenajeado en los prolegómenos del partido ante Alemania; tampoco estará el retirado Rudy Fernández, ni un Ricky Rubio que ha anunciado su regresa al Joventut tras su paso por la NBA. Rubio y Scariolo hablaron, pero ambos han coincidido en que no era buena idea que el base estuviese en la lista porque lleva mucho tiempo sin competir.

Darío Brizuela lanza un triple durante el partido amistoso que España y Alemania disputan este jueves en el Madrid Arena. / Mariscal / EFE

Así que los elegidos son Sergio de Larrea y Mario Saint-Supéry, como bases puros de la convocatoria. Y a ellos se sumará Darío Brizuela, quien partiendo de la posición de 2, ejercerá de 'uno' durante los minutos que haga falta, como ya hizo ante Alemania. En la entrevista que ‘La Mamba vasca’ concedió a EL PERIÓDICO hace unos días, ya advirtió que trabajaba con esa posibilidad: “Es algo me ha tocado hacer este año en el Barça. Se me haría más complicado si no lo hubiera hecho durante esta temporada. Sí que lo puedo hacer y en los entrenos intento estar pendiente de lo que me tocaría hacer en caso de ocupar ese rol. Pero yo tengo mucha fe en 'Larry' y en Mario. Aún así estoy preparado por si se da la circunstancia en el partido o para cualquier cosa que se pueda dar”. Además, el donostiarra, dejó patente su confianza en Larrea y Saint-Supéry: “Son dos jugadores que, si me permites la expresión, tienen huevos. Y eso es fundamental en gente joven. La capacidad la tienen muchos, ellos en particular de sobra. Pero luego tienes que ser capaz, ante el reto, de no hacerte pequeño y seguir confiando en ti. Los dos juegan de uno, más ‘Larry’ que Mario. Mario creo que es más explosivo y tiene interiorizado meter más puntos, mientras que 'Larry' es alguien que dirige más. No es un base a la antigua. Es muy grande y puede hacer muchas cosas. Son jugadores que reúnen características para ser los siguientes grandes jugadores en nuestro país”.

Brizuela le da a Scariolo la posibilidad de contar con él como ‘uno’, pero sobre todo cubre el rol de jugador anotador que ha perdido el equipo tras la baja de Lorenzo Brown. Aunque la idea del seleccionador era generar el juego desde el bote, tendrá que hacerlo desde el pase, utilizando más los bloqueos y la pizarra para generar esas situaciones de ventaja. Brizuela, que ha completado una gran temporada en el Barça, asumió ese rol anotador ante Alemania, anotando 22 puntos saliendo del banquillo. Larrea es el base natural del equipo, pero con sus dos metros de altura puede aportar muchas cosas desde la superioridad física, mientras Mario ofrece un perfil más explosivo y anotador. Scariolo siempre ha querido tener energía en el banquillo para utilizarla luego en los partidos, lo que invita a pensar que ese plus lo darán Brizuela y Saint-Supéry saliendo desde el banco.

ALEROS

El juego exterior lo conforman Xabi López-Arostegui, Joel Parra, Josep Puerto y Santi Yusta. Los dos últimos estaban llamados a jugarse un hueco entre ellos en la lista, pero la baja de Abalde permite dar entrada a ambos. El ‘maño’ Santi Yusta es el anotador más natural que tiene el seleccionador, un jugador con rango de tiro acostumbrado a asumir esa responsabilidad de inicio. Pero en el grupo también hay otros jugadores con capacidad. Aparece un jugador fetiche para Scariolo por su versatilidad: López-Arostegui. Quien además, con la baja de Abalde, ganará protagonismo. Joel Parra es un jugador “especial”, como ha advertido más de una vez el seleccionador. Zurdo, con tiro exterior, carácter y muy buena lectura de las defensas, es otro generador de ventaja desde esa posición. Puerto, por su parte, es un glue player', un 'jugador pegamento' que cohesiona al equipo acon su perfil más sacrificado porque rebotea, defiende y también puede sumar en ataque con su buena mano. Los cuatro deben desterrar las dudas que ha generado el tiro exterior en el mes de preparación porque tendrán que abrir las zonas con su muñeca.

Willy Hernangómez, durante un partido con la selección española de baloncesto. / ALBERTO NEVADO / FEB

PIVOTS

En la pintura aparecen los nombres esperados: los hermanos Hernangómez (Juancho y Willy), un Jaime Pradilla que sigue creciendo, el que debe ser el jugador franquicia (Santi Aldama), y un Yankuba Sima que debe aportar intimidación y dar descanso a Willy para que llegue fresco a los minutos decisivos de los partidos. El mayor de los Hernángómez se transforma con la selección y es un jugador más decisivo. Lo ha vuelto a demostrar esta preparación y no hay dudas sobre él. Su hermano, que en Grecia ha mostrado un perfil defensivo determinante (tanto en rebotes como secando a rivales), debe dar un paso adelante en lo ofensivo. Scariolo necesita la mejor versión de Juancho, la del MVP de la última final, para abrir las zonas rivales con sus triples y su agresividad ofensiva. Pradilla sumará en las dos zonas y Sima debe poner el factor físico asumiendo el rol defensivo que tenían Ibaka o Garuba. Por último, Aldama tiene que demostrar su jerarquía, su pedigrí NBA con rango para tener más balón en las manos y atacar con agresividad el aro para generar lanzamientos, ya sean suyos o de sus compañeros. El canario es un gran lector de juego y Scariolo confía en que se haya recuperado de sus molestias, que le han mantenido dos semanas apartado, para asumir el rol protagonista que todos esperan que tenga.