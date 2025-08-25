Los barcos más rápidos y sostenibles de Europa llegan a España: así es The Ocean Race, la regata que lucha por salvar los océanos

Contra viento y marea, desafiando los elementos, al más puro estilo de la legendaria Armada Invencible, los barcos participantes en The Ocean Race Europe navegan por los mares del continente, persiguiendo la gloria en una de las competiciones deportivas más exigentes del mundo. La regata, que va más allá de lo deportivo, tiene un claro compromiso con el medio ambiente, y firma un pacto por la sostenibilidad, promoviendo prácticas responsables en el cuidado de los océanos. Los equipos no solo compiten por la victoria, sino que también se convierten en embajadores de la conservación marina, llevando un mensaje de urgencia sobre la protección de los recursos naturales que cada vez más están siendo perjudicados por las acciones humanas.

La primera edición de esta regata que empezó en el puerto alemán de Kiel y finalizará en la Bahía de Boka en Montenegro, ha llegado a Cartagena, en la Región de Murcia, ciudad que será puerto de llegada y salida de dos de las etapas de la carrera. Este acontecimiento ha reunido a miles de espectadores y curiosos que se han acercado a ver la fan zone en la que los patrocinadores y organizadores exponen los productos, iniciativas y tecnologías orientadas a la protección del medio ambiente. Cartagena, con su rica y milenaria historia marítima y su estratégica ubicación en el Mediterráneo, se ha convertido en el escenario perfecto para acoger esta competición, donde se unen el deporte, la sostenibilidad y la conciencia ambiental.

Recorrido de la primera edición de The Ocean Race Europe / The Ocean Race

La segunda etapa comenzó en la ciudad inglesa de Portsmouth, atravesando las gélidas aguas del océano Atlántico antes de cruzar el Estrecho de Gibraltar y adentrarse en el cálido Mediterráneo, que este año registra temperaturas récord. Las 1.400 millas náuticas (2.593 kilómetros) que separan ambos puertos han demostrado cómo el mar puede comportarse en diferentes condiciones y cómo el ser humano debe adaptarse a los constantes cambios climáticos.

Además, esta regata es un claro ejemplo de convivencia entre la exigencia de la alta competición y el día a día de un puerto, porque los barcos de la carrera conviven en el mismo espacio con grandes cruceros y embarcaciones privadas y de recreo, como se pudo ver en Cartagena.

El puerto de Cartagena acogió en la jornada del sábado 23 de agosto la llegada de la segunda etapa y un crucero internacional / Luis Miguel Mora

La última tecnología al servicio de la sostenibilidad

The Ocean Race cuenta con un estándar de barco para asegurar la igualdad de condiciones entre los participantes, los veleros IMOCA (International Monohull Open Class Association). Estos navíos, que muchos califican como los Formula 1 del mar, son monocascos de 60 pies de eslora (18,28 metros), están diseñados específicamente para la navegación oceánica en solitario o en tripulación reducida y parecen que vuelan sobre el mar, gracias a la incorporación de dos foils en los laterales, que asemejan a unas alas que permiten que el barco se eleve parcialmente sobre el agua, reduciendo la fricción y aumentando la velocidad.

Composición de los barcos IMOCA de The Ocean Race Europe / The Ocean Race

Los barcos cuentan con alta tecnología y tienen mucho rendimiento, ya que incorporan materiales avanzados como fibra de carbono y diseños innovadores que aumentan la resistencia, los hacen más ligeros y rápidos, facilitando su participación en este tipo de competiciones.

Para esta regata, los barcos estarán equipados con avanzados instrumentos científicos para monitorear parámetros clave del océano, como la temperatura y salinidad del agua, niveles de oxígeno y dióxido de carbono, así como concentraciones de microplásticos y ADN ambiental. Además, algunos equipos tirarán boyas que enviarán datos meteorológicos en tiempo real a estaciones terrestres durante varios años.

Esta iniciativa tiene como objetivo principal proporcionar a los científicos y expertos marinos una mayor cantidad de información para profundizar en el estudio de los cambios que afectan a las aguas europeas y así poder desarrollar estrategias más efectivas para la conservación de los ecosistemas marinos y la mitigación de los efectos del cambio climático

Los barcos IMOCA están impulsados por viento y usan energía solar

Los veleros de The Ocean Race Europe, a diferencia de otros barcos comerciales, son sostenibles y no contaminan, porque sus únicas fuentes de energía son el viento y la luz del sol. Los IMOCA están diseñados para navegar impulsados por el viento que hace en mar abierto viento, usando sus grandes velas que van desde entre 80 y 200 m², dependiendo del viento y la configuración, hasta los 500 m² y los foils para alcanzar altas velocidades. Estas le permiten impulsarse para recorrer alrededor 650 millas náuticas (1.200 km) en 24 horas.

Además, los barcos cuentan con paneles solares instalados en la cubierta que captan la energía del sol durante el día para alimentar los instrumentos de navegación, la comunicación por satélite, los radares, la iluminación, las bombas de achique y otros sistemas esenciales que permiten a la tripulación controlar y monitorizar el barco de forma segura.

Vista de uno de los barcos de la competición amarrado en el puerto de Cartagena / Luis Miguel Mora

Su objetivo es reducir el consumo de combustible de generadores diésel y aumentar la autonomía eléctrica del barco durante la regata.

La tripulación es mixta e internacional

En la primera edición de The Ocean Race Europe, la tripulación de los barcos está formada por cuatro personas que representan al menos dos nacionalidades por equipo. Además, la organización exige que al menos un miembro de la tripulación debe ser mujer. A esto se suma un quinto compañero que hace las funciones de paramédico y periodista, para retransmitir en directo la carrera y asistir a los miembros en caso de emergencia.

Tripulación del equipo Allagrande Mapei Racing (Italia) a su llegada al puerto de Cartagena / Luis Miguel Mora

Este integrante extra se encarga de documentar la experiencia a bordo, capturando imágenes y videos que reflejen la intensidad de la competición y la vida en alta mar. La combinación de habilidades y diversidad en cada equipo busca no solo garantizar la seguridad y el éxito de la carrera, sino también promover la inclusión y la representación en el ámbito deportivo internacional.

El compromiso de The Ocean Race Europe para reconocer los derechos del océano

The Ocean Race Europe 2025 no será solo un desafío deportivo de alta exigencia, sino también una plataforma de acción global en defensa del medioambiente. La organización ha puesto en el centro de su proyecto la protección del océano, por eso, la competición busca aprovechar el alcance internacional de la regata para sensibilizar a millones de personas sobre la importancia del mar y los efectos del cambio climático.

Con el apoyo de la Visión 2030 de la Década de los Océanos de la ONU, la iniciativa pretende contribuir a restaurar la relación de la sociedad con el océano y alcanzar un objetivo ambicioso: lograr que se reconozcan legalmente los derechos del océano antes de 2030.

Para ello, la organización quiere garantizar que el evento se gestione de manera sostenible, reduciendo emisiones, evitando plásticos de un solo uso, priorizando la alimentación responsable y aspirando a ser climáticamente positivo.

De esta forma, The Ocean Race Europe 2025 se consolida como un referente no solo deportivo, sino también social y medioambiental, con la ambición de que la emoción de la regata se traduzca en acciones concretas por la salud y la preservación del entorno natural de los océanos.