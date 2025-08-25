La ronda española
Roban las bicis al equipo de Vingegaard en la Vuelta
Los ladrones han asaltado de madrugado el camión mecánico del conjunto Visma y se han llevado 18 bicicletas valoradas en 250.000 euros.
El conjunto neerlandés del Visma ha sufrido esta madrugada el robo de 18 bicicletas. El hurto se ha producido cuando unos desconocidos han asaltado el camión mecánico de la escuadra de Jonas Vingegaard, líder de la Vuelta, en el hotel que el equipo ocupaba a las afueras de Turín.
Los mecánicos llevan toda la mañana tratando de acondicionar nuevas bicis a fin de que los corredores puedan tomar parte de la tercera etapa de la Vuelta sin mayores contratiempos. La policía italiana ha abierto una investigación para tratar de dar con los asaltantes. Las 18 bicis, de la marca Cervélo, están valoradas en unos 250.000 euros.
La noticia ha llegado después de confirmarse el abandono del corredor francés Axel Zingle, que el domingo sufrió una caída que afectó a todo el conjunto del Visma, incluido Vingegaard. El Movistar también ha comunicado esta mañana que Jorge Arcas, lesionado en el mismo accidente, tampoco podía seguir en la prueba de la que también se retiró el domingo el francés Guilleume Martin después de sufrir una aparatosa caída.
