CICLISMO
Froome ingresado en Francia tras sufrir un atropello cuando entrenaba
El ciclista fue trasladado en helicóptero a un centro hospitalario en la localidad francesa de Toulon
EFE
El británico Chris Froome (Israel-PremierTech) ha sido hospitalizado en Francia tras ser atropellado en las proximidades de Saint-Raphaël este miércoles cuando estaba entrenando, según informa L'Equipe.
El ciclista fue trasladado en helicóptero a un centro hospitalario en la localidad francesa de Toulon. Su equipo todavía no ha comunicado en sus redes sociales el accidente de su ciclista.
Froome (Kenia, 1985), cuatro veces ganador del Tour de Francia, dos de la Vuelta y una del Giro, se encontraba en su última temporada con contrato con su actual equipo al que llegó en 2021 tras salir de la estructura del equipo Sky.
A Sky, que en 2019 pasó a denominarse Ineos, llegó en 2010 y permaneció en su estructura hasta 2020. Allí logró sus victorias más importantes,´entre ellas siete grandes, para un total de 46 triunfos. El último fue en la temporada 2018 cuando acabó imponiéndose en el Giro de Italia.
Froome todavía no se ha pronunciado oficialmente sobre una posible retirada del ciclismo o su continuidad en el pelotón alguna temporada más.
- Parece Hawái pero está a media hora de Las Palmas de Gran Canaria: un refugio de lava y mar en el norte de la isla
- La UD Las Palmas se lleva más de 100.000 euros por el traspaso de 30 millones de Yeremy Pino al Crystal Palace
- Un vecino conflictivo mantiene en vilo desde hace meses a Valleseco
- Pesca ilegal con fusil en zonas protegidas de Telde
- Venta de casa en Telde: una oportunidad única para inversores en pleno San Gregorio
- La piscina municipal repleta de niños, una “explosión” junto a ella y “olor a gasolina”: así se originó el gran incendio de Ibias, 'el que más preocupa' en Asturias
- Gritos, música y noches sin dormir en Guanarteme: 'Voy a trabajar agotada
- No es una gaviota: así sorprende la nueva inquilina de Las Palmas de Gran Canaria