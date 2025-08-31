Alonso no saborea el octavo: "Es una oportunidad perdida"

Fernando Alonso ha encajado mal su resultado en el GP de los Países Bajos. Los cuatro puntos que ha sumado han sido más consecuencia de los problemas de los rivales que le precedían, como el abandono de Norris, los accidentes de los dos Ferrari o la sanción a Antonelli, que a méritos propios o de Aston Martin.

El asturiano ha perdido tres puestos en la salida, ha ido a remolque toda la carrera y se ha visto perjudicado por los coches de seguridad en sus dos paradas y la mala estrategia de su equipo. Por todo ello, se ha marchado con mal sabor de boca y con ‘recado’ a los de Silverstone: “El octavo puesto es un pequeño milagro, no merecíamos los puntos tal como ha ido todo”, ha espetado.

Fernando ha entrado en boxes justo antes del accidente de Hamilton y tras volver a pista atascado en un tren de coches, ha instado a su equipo a reaccionar. “Iba más rápido que varios coches de delante, hemos quedado por detrás de un Williams, un Haas y de mi compañero que salía último. Algo han hecho con mi estrategia para acabar tan mal”, ha insistido Alonso.

Durante la carrera, al ser preguntado por la gestión de neumáticos, Alonso ha estallado por radio: “¡No lo sé joder! ¡Siempre me ponéis en puto tráfico! ¡No lo sé!”. El muro de Aston Martin ha optado entonces por llamarle de nuevo a boxes para apurar ese juego extra de gomas duras que tenían guardadas tras los libres.

“Cada vez que parábamos en las siguientes vueltas había un coche de seguridad y los demás paraban gratis. No pudimos aprovechar los dos juegos de gomas dos duras y en este sentido ha sido muy mala suerte, pero buena por la penalización de Antonelli”, ha valorado.

Para Fernando, que el viernes acabó con una sonrisa tras situarse segundo en la tabla de tiempos y el sábado, en clasificación, volvió a la realidad con un décimo en parrilla, la carrera de Zandvoort supone “una oportunidad perdida, porque hay coches más lentos que han acabado por delante”. Y lo cierto es que el podio de Hadjar con RB o el quinto puesto de Albon con Williams dan argumentos al español. “El coche tenía buen ritmo en carrera, pero tuvimos mala suerte con los coches de seguridad en el peor momento. Una pena”

“Cogemos puntos, ayudamos al equipo para el campeonato de constructores, pero tenemos que ver qué ha pasado. Cuando me quedo fuera de la Q1 como Albon o los Haas no acabo quinto. Ellos hacen algo que nosotros no”, ha sugerido aún en tono crítico.