Piastri, lanzado a por el título tras el KO de Norris en Zandvoort

Oscar Piastri pasará a la historia como el último vencedor del Gran Premio de Países Bajos en el circuito de Zandvoort, que se cae del calendario de la Fórmula 1. El piloto australiano de McLaren, con siete victorias de quince posibles este año, ha impuesto su ley dominando de principio a fin y ampliando su ventaja al frente del campeonato respecto a Lando Norris.

El británico ha sumado su segundo cero de la temporada por un fallo técnico en el tramo final de la carrera y ya está a 34 puntos de su compañero a falta de nueve grandes premios para que el Mundial 2025 baje el telón.

Max Verstappen lo ha intentado todo para evitar otro recital de los coches 'papaya' y aunque su Red Bull ya no basta para frenar la 'sangría', esta vez el abandono de Norris le ha permitido coger aire. El vigente campeón, que el jueves, en rueda de prensa, se autodescartó de la lucha por la que sería su quinta corona consecutiva, ha buscado con ahínco repetir una victoria ante su afición, después de las que logró en 2021, 22 y 23. Pero si el año pasado ya tuvo que ceder ante Norris, esta vez ha sido Piastri el que le ha dejado sin recompensa.

El rookie Isack Hadjar ha conquistado su primer podio en F1, Fernando Alonso ha terminado octavo y Carlos Sainz se ha despedido de nuevo sin puntos (13º) tras recibir una sanción por un toque con Lawson.

Verstappen, a lo loco

Como era de esperar, Verstappen se ha tirado a ‘muerte’ a por los McLaren en la salida. Piastri ha salvado la pole para poner rápidamente tierra de por medio, pero el campeón neerlandés le ha ganado la posición a Lando Norris con una arriesgada maniobra más propia del off-road que de la F1.

Tras superar a Lando, Max ha estado a punto de perder el coche entrando en la segunda curva, pero ha conseguido recuperar el control y consolidarse segundo.

Carlos Sainz ha conservado la novena plaza, mientras Alonso ha perdido su ventaja con Albon, Antonelli y Tsunoda, arrancando fuera de la zona de puntos (13º).

El rookie Hadjar, que ayer sorprendió al colarse cuarto en parrilla con el coche de VISA RB, ha resistido el ataque inicial de Russell y después el de Leclerc, cuando el piloto monegasco de Ferrari ha adelantado al Mercedes en lucha por el quinto puesto.

Norris recupera

Los neumáticos blandos de Verstappen tenían fecha de caducidad y en cuanto Norris ha ‘olido la sangre’ se ha echado encima del Red Bull, recuperando la posición con Max tras nueve vueltas con un soberbio adelantamiento.

El británico, que se juega el campeonato con su compañero Piastri, ha acelerado el ritmo, recortando vuelta a vuelta la distancia con en australiano, mientras Verstappen, ya a más de once segundos y sin opciones a pelear por la victoria en casa, seguía pendiente del radar, con la lluvia aproximándose al circuito.

Alonso ha intentado un ‘undercut’ con Antonelli y Tsunoda y ha montado duros a falta de más de 50 vueltas. La jugada le ha servido para ganar la posición al japonés, pero no ha estado exenta de riesgo cada vez con más agua en pista.

Hamilton, KO

Un accidente de Lewis Hamilton en la entrada de la curva 3 peraltada ha dejado fuera al heptacampeón de Ferrari después de 24 vueltas y ha propiciado el primer coche de seguridad, que todos han aprovechado, la mayoría para montar el compuesto más duro.

Verstappen, de nuevo con una estrategia diferente, ha vuelto a la acción con medios, para presionar a Norris. En la relanzada, Tsunoda ha superado a Alonso, mientras Sainz, después de un incidente con Lawson, reportaba un pinchazo en la radio de Williams, cayendo al fondo de la parrilla. Los comisarios han impuesto diez segundos de sanción al madrileño por causar la colisión.

Russell y Leclerc también se han tocado durante su agitada batalla por la quinta posición, al estilo del karting, con el monegasco, muy agresivo, adelantando por fuera de pista al británico en un cuerpo a cuerpo que ha hecho saltar chispas.

Alonso, impotente ante la situación de carrera, pedía a Aston Martin una nueva parada para revertir su desvantaja y alcanzar la zona de puntos. Con un segundo juegos de gomas duras disponible en el box, el asturiano ha intentado adelantar al 'tren' de pilotos que le precedían por diferencial de neumáticos.

Le había salido bien la apuesta, pero después de dar cuenta de Hulkenberg, Bortoleto y Colapinto, un nuevo 'safety car' ha arruinado en parte la estrategia del asturiano. Antonelli ha embestido a Leclerc, que no ha podido evitar el impacto contra el muro y ha dejado a Ferrari sin representación en la carrera. Al de Mercedes le han caído 10 segundos de sanción. Con todo, Fernando ha logrado escalar a la novena plaza.

Verstappen ha abordado la segunda resalida tras el coche de seguridad con neumáticos blandos, de nuevo a la estela de Norris, que se ha defendido sin problemas del acoso del neerlandés, pero no ha podido dar alcance a Piastri, a ritmo de vuelta rápida en el tramo final de la carrera.

Los comisarios han añadido otros cinco segundos de penalización a Antonelli por superar el límite de velocidad en el Pit Lane, elevando a 15 el castigo al italiano, que rodaba séptimo. Stroll ha superado a Alonso, relegándole a la undécima posición, aunque todavía con la zona de puntos a su alcance por la sanción al de Mercedes.

Golpe al Mundial

El tercer coche de seguridad ha tenido un protagonista inesperado: el McLaren de Lando Norris se ha detenido en medio de la pista, humeante, anunciando el abandono del británico. Un cero que supone un golpe durísimo al campeonato.

Confirmada la fuga de aceite del MCL39, Lando se ha bajado del coche abatido, consciente de que sus aspiraciones al título se complican y mucho, pasando de 9 a 34 puntos de desventaja respecto a Piastri con nueve grandes premios por delante.

Verstappen ha vuelto a la carga atacando a Piastri a falta de cuatro vueltas, aunque el líder del Mundial no ha dado su brazo a torcer y se ha llevado una aplastante victoria. Hadjar ha completado el podio -el primero en F1- como recompensa a su mejor fin de semana del año. Alonso ha terminado octavo, beneficiado por la penalización a Antonelli y Sainz ha terminado lejos una vez más (13º).