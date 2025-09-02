Abiertas las inscripciones para la Rainbow Family Gran Canaria 2025

El próximo domingo 14 de septiembre la solidaridad se viste de color y de deporte en familia con la celebración de la Rainbow Family Gran Canaria 2025, la carrera solidaria de colores que tiene como objetivo recaudar fondos para apoyar a la Fundación Canaria Pequeño Valiente y su lucha contra el cáncer infantil y que ya tiene disponibles sus inscripciones. Las inmediaciones del Teatro Pérez Galdós en Las Palmas de Gran Canaria volverán a vivir la emocionante salida de los corredores entre los ya tradicionales polvos Holi en una jornada que llega además cargada de actividades para todos los públicos.

Hoy se ha presentado de manera oficial con la presencia de la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Campoamor, el asesor del consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Víctor Navarro, la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas, Loreto Gómez y la secretaria de éste, Julia María Machado, la directora de la Fundación DISA, Sara Mateos y el presidente de la Fundación Canaria Pequeño Valiente, José Juan Jerez.

Para Carla Campoamor lo importante de esta cita es “que combina el deporte y la diversión con la solidaridad y podemos demostrar lo solidaria que es esta ciudad. Pequeño Valiente lleva casi 20 años con su labor y esta carrera no sólo los impulsa, sino que además da visibilidad al cáncer infantil.”

Víctor Navarro declaraba por su parte que “para el Cabildo es importantísimo el fomento del deporte en general y con carreras como ésta donde se combina la actividad física con el aporte a la sociedad y a quienes más lo necesitan, estamos encantados de colaborar.”

Superar los 500 inscritos

En palabras de José Juan Jerez, “para nosotros lo importante es la fiesta, que los niños se lo pasen bien, compartir y superar los 500 inscritos que tuvimos el año pasado,” porque con todo el apoyo de la ciudadanía “podemos llegar donde la administración pública no puede, para dar a las familias y a los enfermos de cáncer el servicio que merecen con la inmediatez y la excelencia que necesitan.”

Acompañados de los siete colores del arcoíris con los polvos Holi en una carrera en la que la distancia y el tiempo son secundarios, los niños de hasta 9 años y sus acompañantes cubrirán la modalidad Kids de 400 metros en familia mientras que el resto de participantes cubrirá la modalidad de carrera o caminata, la Rainbow Family Fun Run de 2 kilómetros. Se trata de un evento no competitivo ni cronometrado en el que lo importante es la diversión en familia y la solidaridad.

Desde las 9:30 de la mañana la plaza Stagno de Las Palmas de Gran Canaria, junto al Teatro Pérez Galdós, espera a los asistentes con todo tipo de actividades. A las 11:00 arrancará la carrera para niños y niñas y a las 11:30 el recorrido de 2 kilómetros con salida y meta en la misma plaza Stagno. Tras la carrera continúa la diversión con la Rainbow Fest Family, música y DJ, talleres creativos, hinchables, zona de exposición y restauración. Una jornada pensada para la diversión en familia, el deporte al aire libre y la solidaridad.

Información e inscripciones tanto para cualquiera de las dos modalidades como para participar como voluntario disponibles en el siguiente enlace: https://www.rainbowfamily.es/gran-canaria/

La Rainbow Family Gran Canaria 2025 está organizada por la Fundación Canaria Pequeño Valiente y Top Time Eventos gracias a la promoción del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, el Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte del Gobierno de Canarias. Patrocina Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas. Colaboran Fundación Canaria Cajasiete, Fundación DISA y RIU Hotels and Resorts.