Tenis
Semifinal del US Open: Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo
El balance en los enfrentamientos entre ambos es de cinco victorias para el balcánico y tres para el español
Redacción
Carlos Alcaraz sabe lo que es derrotar a Novak Djokovic en dos finales de Wimbledon, pero la herida del oro olímpico que el serbio le arrebató en París sigue abierta. Este viernes, en las semifinales del Abierto de Estados Unidos, el murciano tendrá la ocasión para cobrarse su revancha.
"Todos conocemos a Novak. Está jugando grandes partidos aquí. Sé bien que viene con hambre y con mucha ambición. Tengo ganas de revancha", aseguró Alcaraz tras sellar el martes su pase a semifinales frente al checo Jiri Lehecka.
Alcaraz y Djokovic se han enfrentado ocho veces, con un balance de cinco victorias para el serbio y tres para el español. La última fue en enero, en cuartos de final del Abierto de Australia, en pista rápida como Nueva York, con victoria para Djokvoic en cuatro sets.
La anterior había sido la final olímpica de París. Antes, Alcaraz se impuso a Djokovic en dos finales de Wimbledon (2023 y 2024), mientras que el serbio lo derrotó en la final del Masters 1.000 de Cincinnati de 2024.
- Las Palmas de Gran Canaria tiene nueva tentación: la mejor churrería de la capital con vistas al mar y un desayuno sin prisas
- Dos jóvenes patean hasta dejar inconsciente a otro que intentó mediar en una pelea en Las Palmas de Gran Canaria
- Entre croissants y macarons: así es la nueva pastelería artesanal que hornea su segunda sede en Las Palmas de Gran Canaria
- La extraña desaparición de James Nunan: hallan su barco con su perro a bordo tras 17 días sin noticias del británico
- Los guagüeros del transporte regular interurbano en Las Palmas anuncian huelga indefinida para septiembre: estas son las fechas
- Grave atropello de una guagua a una mujer en Las Palmas de Gran Canaria
- Interiorismo con raíces canarias: la reforma que conquista a miles en redes sociales
- Dramático rescate en Las Canteras: dos bañistas atrapados por la corriente durante casi una hora