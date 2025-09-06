Finlandia se carga a la favorita Serbia en octavos de final

La selección de Serbia, una de las principales favoritas al oro, ha sido eliminada en los octavos de final del Eurobasket por Finlandia (86-92), a la que sostuvieron durante todo el partido Lauri Markkanen y Miro Little pero que dio la estocada definitiva en el último cuarto gracias a los efervescentes Elias Valtonen y Miikka Muurinen.

Los finlandeses se presentaron sin complejos ante los vigentes medallistas de bronce olímpicos y su desparpajo les permitió adjudicarse un parcial de salida de 1-11 que incluyó dos triples del ala-pívot Mikael Jantunen. Ese revés obligó a los balcánicos a ir a remolque todo el primer cuarto, el cual acabaron con cuatro de desventaja (24-28, m.10).

Un 6-0 en la vuelta al parqué les dejó situarse por delante por primera vez desde el 1-0 y a la postre establecer un equilibrio que duró algunos minutos, hasta que dos triples seguidos de Nikola Jovic y Vasilije Micic más una canasta de Nikola Jokic les propulsaron cerca del descanso, al que se llegó con Finlandia presentando una peor carta de tiro pero casi igualando los rebotes y las asistencias.

La renta en contra que llevaba el cuadro de Lassi Tuovi la contrarrestó entre el minuto siete y el seis del tercer acto merced a siete puntos sin respuesta. Y cuando se acercó, decidió recurrir a los triples para abrir distancia. Hasta tres seguidos metieron, uno de Elias Valtonen y dos de Sasu Salin, en un tramo de contrastes donde al rival solo le entraban los lanzamientos desde la línea de tiros libres (66-68, m.30).

Sin nada que perder, metidos de lleno en el partido y con sus opciones intactas, los nórdicos no se amedrentaron. Parecía un momento ideal para los veteranos pero, sin embargo, quien emergió con mas poderío de todos fue Mikka Muurinen. El joven alero de 18 años, que ha tirado la puerta abajo en el torneo, aprovechó para lucirse en el mejor escaparate posible con siete puntos seguidos en los primeros compases del cuarto decisivo.

Su descaro contagió a los demás, que empezaron a creer que dar la campanada era una opción cada vez más real. Y fue entonces cuando apareció otro as en la manga, Elias Valtonen. El alero del Covirán Granada entró en trance cuando más falta hacía y firmó otros ocho puntos consecutivos, más una canasta poco antes, para situar a los suyos seis arriba a falta de 53 segundos. De ese golpe ya no se levantó Serbia, que se queda fuera de una manera inesperada y dolorosa pese a los esfuerzos individuales de Nikola Jokic, quien acabó con 33 puntos, 8 rebotes y 37 de valoración.

Finlandia es la cuarta clasificada para cuartos de final tras Turquía, que derrotó a Suecia (85-79); Alemania, que hizo lo propio con Portugal (85-58); y Lituania, verdugo de Letonia (88-79). Su rival en siguiente ronda será el ganador del Francia-Georgia, que se enfrentan este domingo (14:15 CET, -2 GMT).