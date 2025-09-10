¿Por qué participa el Israel-Premier Tech en La Vuelta a España? Esto dice el reglamento de la Unión Ciclista Internacional

La Vuelta a España 2025 no pasará a la historia por lo deportivo, ni por el casi seguro triunfo del ciclista danés Jonas Vingegaard. La 90ª edición de la ronda será recordada por las movilizaciones en apoyo a Palestina y las protestas contra el equipo Israel-Premier Tech, así como contra la organización por permitir su participación. La polémica estalló desde el primer día, cuando los manifestantes desplegaron pancartas y banderas, bloqueando el recorrido de varias etapas. Esto ha generado interrogantes sobre si este equipo puede correr o si los organizadores de la vuelta pueden vetar su participación.

La ronda española se está desarrollando en medio de un debate ético y moral por la participación del equipo de Israel en la competición. Los aficionados al ciclismo no están disfrutando plenamente del espectáculo deportivo, ya que los manifestantes propalestinos han impedido que dos etapas concluyan en la meta y han interrumpido varios tramos del recorrido.

Lucía Feijoo Viera

La polémica está servida por el precedente cercano que hay. Cuando Rusia invadió Ucrania, los principales organismos internacionales del deporte coincidieron en prohibir la participación de equipos y selecciones rusas en las competiciones. Desde el Comité Olímpico Internacional hasta la FIFA, la ATP y la FIBA, se vetó a los deportistas y combinados rusos bajo el argumento de que el deporte no podía permanecer indiferente ante las acciones bélicas de un país que violaba la soberanía de otro.

¿Cuál es la historia del Israel–Premier Tech?

El Israel–Premier Tech (IPT) es uno de los equipos más jóvenes pelotón internacional, porque su historia comenzó hace poco más de una década como un proyecto modesto que pretendía formar talento local y llevar el ciclismo israelí a la élite mundial. La escuadra ciclista fue fundada por Ron Baron, empresario israelí, y Ran Margaliot, ex ciclista profesional, que poco a poco fueron dando forma a esta estructura que fue ascendiendo en la clasificación de la UCI hasta codearse con los mejores.

El gran salto llegó en 2018, cuando debutó en el Giro de Italia, carrera que por primera vez en la historia arrancaba fuera de Europa, concretamente en Jerusalén. Ese hito convirtió al proyecto en símbolo nacional de Israel. Más tarde llegó el patrocinador canadiense Premier Tech, propiedad del magnate canadiense-israelí Sylvan Adams. El equipo Israel-Premier Tech ha conseguido victorias en el Tour de Francia.

En toda su historia, el combinado israelí ha fichado figuras del ciclismo como Chris Froome (ganador de 4 Tours), Michael Woods, Dan Martin o André Greipel, lo que les dio visibilidad global.

A pesar de lo que muchos creen, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no tiene participación directa ni financiera en el equipo.

El IPT perdió la Primera División de la UCI

El Israel–Premier Tech ostenta la categoría de UCI ProTeam desde 2023, considerada como una especie de "Segunda División" dentro de la clasificación mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI). Esta categoría se encuentra por debajo de los UCI WorldTeams, de la que forman parte los 18 mejores equipos del ciclismo profesional. Hasta ese año, formaban parte de UCI WorldTour, donde entraron en el 2020 después de comprar la plaza del Katusha-Alpecin.

La normativa de la UCI tiene la clave

Esto es lo que le da el derecho a participar en La Vuelta, porque como establece el Artículo 2.1.007 bis de la UCI: "El organizador de una prueba UCI WorldTour debe invitar automáticamente a los dos UCI ProTeams mejor clasificados en el ranking UCI del año anterior". Es decir, los 2 mejores ProTeams del ranking UCI de 2024, que en este caso fueron el propio Israel-Premier Tech y el Team Lotto, tienen derecho automático a participar en cada grande vuelta (Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España) y en cualquier prueba WorldTour.

Ahora bien, según establece el reglamento de la UCI, "el organizador tiene la obligación de invitar", pero el equipo no está obligado a aceptar. Por eso, si un ProTeam con derecho automático declina su participación, la organización puede invitar a otro equipo para cubrir esa plaza.

En este caso, la pelota está en el tejado del equipo israelí, que ya ha recalcado en varias ocasiones que tienen el propósito de seguir en la carrera y no abandonar pese a las presiones de varios sectores. Los organizadores de La Vuelta solo pueden limitarse a seguir las normas de la UCI, que sí tiene la potestad de bloquear, limitar o, directamente, impedir la participación del Israel-Premier Tech en las competiciones internacionales.