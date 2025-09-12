La Premier acompleja a LaLiga

¿Cuál es la mejor liga del mundo? ¿La que mueve más dinero? ¿La que cuenta con los equipos más potentes? ¿Aquella que tiene los mejores futbolistas? ¿La más competida, con varios rivales a conquistar el título? Prácticamente, la misma respuesta sirve para todas las preguntas.

Es la Premier League, por más que el sentimiento patrio lleve a algunos a mencionar que la Liga es la mejor del mundo. Hay dos datos reveladores: ha habido nueve equipos que han comprado más que el Atlético, el mayor inversor español, y los 20 de la primera división inglesa han podido gastar más que el Barça. Otro asunto es que pueda hablarse de despilfarro.

El campeonato español empequeñece cada año. Imposible el pulso con Inglaterra, que ha multiplicado por cinco las inversiones en fichajes (3.250 millones han gastado los 20 clubs de la Premier, 696 los de la Liga), la Serie A (1.120 millones) y la Bundesliga (775) han relegado a los clubs que controla Javier Tebas a la cuarta posición europea. Todavía por encima de la Ligue 1.

Normas que atosigan

En Francia solo gasta como dios manda el Paris Saint Germain, aunque el Estrasburgo, séptimo el pasado año se ha rascado más el bolsillo; 118,5 millones ante los 103 de la capital. Tiene su explicación: el club alsaciano es propiedad del mismo consorcio empresarial que gobierna al Chelsea, el estadounidense Todd Boehly, y ha equilibrado magníficamente sus enormes inversiones con los ingresos, hasta el punto que ha ganado dinero.

Las restricciones de Tebas y sus normas atosigan a los clubs españoles para competir en el mercado, lo que al final se trasladará al terreno de juego. El avasallamiento del Liverpool no le garantiza, sin embargo, ningún título, aunque le convierte en el máximo favorito.

En Anfield han lanzado la casa por la ventana como nunca, reventando el patio con sus ofertas. Un récord de 482,9 millones han empleado solamente en seis hombres, con sendos récords como los 125 que pagaron por el alemán Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) y, en los últimos días, los 145 por el sueco Alexander Isak (Newcastle). Más 95 por el francés Hugo Ekitiké (Eintracht Frankfurt). El gol es caro, por supuesto, pero no menos desmedido parecen los 46, millones por un lateral izquierdo (Milos Kerkez), los 40 por un derecho (Jeremie Frimpong) y los 31 por el central italiano Giovanni Leoni, de 18 años.

Luis Díaz, durante el último partido del Bayern Múnich. / ANNA SZILAGYI / EFE

No ha llegado el Liverpool, campeón de la Premier, octavofinalista en la Champions tras ser apeado por penaltis por el PSG, a las cotas aún insuperables del Barça en el mercado 2017-18, cuando Josep Maria Bartomeu entregó 148 millones por Ousmane Dembélé y 135 por Philippe Coutinho gracias al respaldo de los 222 millones cobrados por Neymar a cargo del ilimitado fondo catarí del PSG, récord absoluto en el planeta futbolístico.

El Barça aún paga su antigua y extinguida riqueza económica, y con los irrisorios 27,5 millones gastados este verano es el hazmerreír de las reuniones de los banqueros. No necesita más para acobardar en el terreno de juego. Pensó en fichar a Luis Díaz, pero los 75 millones que puso el Bayern para convencer al Liverpool eran inalcanzables.

Marcus Rashford, Joan Garcia y Roony Bardghji, los nuevos fichajes, posan con el trofeo Joan Gamper. / Marc Graupera

El décimo de diez

El Atlético de Madrid es el único club no inglés que aparece entre los 10 más inversores del verano, aunque en la modestísima décima posición. El Madrid es undécimo. Al Barça le han superado en inversiones el Villarreal (102 millones) y el Betis (62) para reforzarse en Europa, y por poco no le supera el Girona, que ha pagado 27,2 millones en mejorar el equipo tras haber percibido 56 en traspasos.

Álex Baena, el fichaje más caro del Atlético, lucha con Edu Expósito en el Espanyol-Atlético. / Enric Fontcuberta / EFE

El Atlético, con 2 puntos de 9, es 17º en la tabla. Los 10 nombres que pidió Diego Simeone no se han hecho notar aún. Los cuatro que han aparecido en el Bernabéu han disparado el entusiasmo en la Castellana, aunque en menor volumen tras la estrepitosa llegada de Kylian Mbappé y el no menos estrepitoso fracaso de la pasada campaña, cuando los niños de Hans Flick les arrebataron los tres títulos españoles y el Arsenal le echó de Europa.

Dean Huijsen, el refuerzo más caro del Madrid, presiona a Vedat Muriqi en el duelo frente al Mallorca en el Bernabéu. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Diferencias evidentes

El panorama futbolístico tiene pocos visos de cambiar. El poderío económico del fútbol inglés, fomentado también por los inagotables recursos de los propietarios de los clubs, lo mantendrá a un nivel inabordable. Clubs pequeños como el Leeds, el Burnley o el Bournemouth han gastado más de cien millones cada uno, gracias también a un reparto más equitativo de los derechos de televisión.

El centrocampista francés Batista Mendy, después de pasar el reconocimiento médico previo al fichaje por el Sevilla. / David Arjona / EFE

Sus equivalentes españoles (Celta, Osasuna, Espanyol y Valencia, por ejemplo) suman 45 millones entre todos y el Sevilla sólo ha podido invertir 250.000 euros.

Los casos equiparables en España, tipo Celta, Osasuna, Espanyol y Valencia suman 45 millones entre todos. El Rayo sólo ha podido desembolsar 7,1 para ir a Europa. El Sevilla, pentacampeón de la Europa League en los últimos 15 años, ha cobrado 55 millones en fichajes, pero sólo ha podido gastar 250.000 euros. Con esa miseria ha obtenido la cesión del francés Batista Mendy, que estaba en el Trabzonspor.