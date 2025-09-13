Así se reparte el dinero en la Vuelta a España 2025: esto es lo que gana el campeón y el resto de ciclistas

La Vuelta a España 2025 encara su recta final y todo está por decidir. La edición de este año que se recordará por lo extradeportivo, ha dejado momentos míticos tanto en la bicicleta como en la carretera. Después de 21 etapas de máxima emoción, la ronda española llega a Madrid y los ganadores reciben sus merecidos premios tras un gran esfuerzo. Jonas Vingegaard y Joao Almeida lucharán pelearán todos los kilómetros por llevarse el maillot rojo y una buena suma de dinero.

La carrera española reparte 1.115.775 euros en total. Todo este dinero es el que reciben los ganadores de las etapas, portadores de maillots, los más combativos y el triunfador de la ronda. La Vuelta a España no solo es una de las pruebas ciclistas más exigentes del mundo, también es una de las que más recompensa económica da a los ciclistas y equipos que logran coronarse en cada etapa.

Jonas Vingegaard y Joao Almeida se juegan más de 100.000 euros

El grueso del premio está en la clasificación general, que distribuye 337.285 euros. El ganador final de la Vuelta se embolsará 150.000 euros. El segundo clasificado recibirá 59.985 euros y el tercero 30.000 euros. A partir de ahí, los premios van descendiendo hasta los 3.800 euros que cobrarán los ciclistas que finalicen entre los puestos 10º y 20º. Además, el líder de la carrera, con el maillot rojo, sumará 500 euros por cada etapa que lo vista. El danés Jonas Vingegaard es el líder de la carrera desde hace algunas etapas, pero a menos de un minuto tiene al ciclista de Portugal, Joao Almeida, que va a pelear por llevarse la 90º edición de la competición.

Los premios diarios de etapa

Cada una de las 21 jornadas reparte 28.860 euros, con 11.000 euros para el ganador de etapa, 5.500 para el segundo y 2.700 para el tercero. En total, los premios por victorias y posiciones de etapa ascienden a 606.060 euros al término de la carrera.

Otras clasificaciones: montaña, puntos y jóvenes

Las clasificaciones secundarias también tienen su peso económico. El maillot verde de la regularidad entrega 18.000 euros en total, de los cuales 11.000 van para el campeón. El maillot de lunares de la montaña reparte 23.100 euros, con 13.000 para el vencedor final y premios adicionales en cada puerto según su categoría. Por su parte, el maillot blanco de los jóvenes otorgará 11.000 euros al mejor ciclista sub-23, además de 70 euros diarios al portador de cada día.

Clasificación por equipos y premios especiales

Los equipos también son recompensados. El mejor conjunto de la general recibirá 12.500 euros, mientras que el segundo y tercero se llevarán 7.500 y 5.500 euros, respectivamente. Además, el mejor equipo de cada etapa sumará 400 euros adicionales. En total, esta clasificación distribuye 52.000 euros.

A todo ello se suman premios excepcionales, como el de la Cima Alberto Fernández en el Angliru, que da 1.000 euros al primer ciclista en coronarla, o el de la combinada del dorsal combativo, con 200 euros diarios para el más peleador de la etapa y otros 3.000 euros para el supercombativo al cruzar la meta de Madrid.

La Vuelta a España se consolida entre las favoritas de los corredores, porque más allá de sus bonitas y duras etapas, tiene un sistema de premios que no solo reconoce al campeón absoluto, sino que reparte incentivos a lo largo de todas las etapas y clasificaciones, premiando tanto la regularidad como el esfuerzo diario.

Resumen de los premios de La Vuelta a España 2025

Clasificación General (337.285 €):

1º: 150.000 €

2º: 59.985 €

3º: 30.000 €

4º: 15.000 €

5º: 12.500 €

6º: 9.000 €

7º: 9.000 €

8º: 6.000 €

9º: 6.000 €

10º al 20º: 3.800 € cada uno

Premio diario al líder (maillot rojo): 500 €

Premios diarios por Etapa (606.060 € en total, 28.860 € por etapa):

1º: 11.000 €

2º: 5.500 €

3º: 2.700 €

4º: 1.500 €

5º: 1.100 €

6º: 900 €

7º: 900 €

8º: 650 €

9º: 650 €

10º al 20º: 360 €

Clasificación por Puntos (Maillot Verde – 18.000 €):

1º: 11.000 €

2º: 5.000 €

3º: 2.000 €

Premio diario portador maillot verde: 100 €

Sprint Intermedios:

1º: 550 €

2º: 180 €

3º: 95 €

Clasificación de la Montaña (23.100 €):

1º: 13.000 €

2º: 6.600 €

3º: 3.500 €

Premio diario portador maillot de lunares: 100 €

Premios por Puertos:

Categoría Especial: 920 € / 615 €

1ª categoría: 460 € / 310 €

2ª categoría: 230 € / 155 €

3ª categoría: 115 € / 80 €

4ª categoría: 100 € / 60 €

Clasificación de los Jóvenes (Maillot Blanco – 11.000 €)

1º: 11.000 €

2º: 5.000 €

3º: 2.000 €

Premio diario portador maillot blanco: 70 €

Clasificación por Equipos (52.000 €)

1º: 12.500 €

2º: 7.500 €

3º: 5.500 €

4º: 4.300 €

5º: 3.200 €

6º: 2.200 €

7º: 1.100 €

8º: 1.000 €

Premio diario mejor equipo etapa: 400 €

Premios Especiales